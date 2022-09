Erwin Knapek: Visionär der Geothermie wird 80

Für seine Verdienste ehrt Umweltminister Thorsten Glauber (l.) Erwin Knapek mit der Umweltmedaille. „Erdwärme war im Atomland Bayern damals Teufelswerk“ © ministerium

Glückwünsche an Erwin Knapek aus Unterhaching: Der Ehrenpräsident wird mit einer Staatsmedaille ausgezeichnet.

Unterhaching – Mut, Weitblick und starke Nerven hat Erwin Knapek bewiesen, als er Ende der 90er Jahre als einer der ersten Kommunalpolitiker auf das Potenzial der Geothermie setzte. Das Geothermieprojekt Unterhaching hat Wellen geschlagen und die Branche angefacht. „Es war schon eine Pionierleistung, man konnte damals in Deutschland niemanden fragen“, sagt der Oberhachinger rückblickend. Heute ist Knapek, der am 2. Oktober seinen 80. Geburtstag feiert, als Experte und Berater im Landkreis und auch bundesweit gefragt. Ganz besonders in diesen Tagen.

Mit der Umwelt-Staatsmedaille hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber den promovierten Physiker und Unterhachinger Altbürgermeister aber noch aus einem anderen Grund geehrt: Schon in seiner Zeit als Bürgermeister der Gemeinde Unterhaching (1996 bis 2008) hat er sich dafür eingesetzt, die Belange der Bürger und der Natur in Einklang zu bringen. „Sie haben mitgewirkt, den ehemaligen Militärflughafen Neubiberg zu einem Landschaftspark weiterzuentwickeln“, sagte Glauber in seiner Laudatio im ehemaligen Dominikanerinnenkloster in Bamberg: „Den Menschen in Unterhaching und Umgebung steht dank Ihrer Initiative ein einzigartiges Naherholungsgebiet und ein Rückzugsraum für die Tier- und Pflanzenwelt zur Verfügung.“

Gründer der Geothermie in Unterhaching

Vor allem aber ist Knapek als Gründer und Erbauer der Geothermie Unterhaching geehrt worden. Im Oktober 2007 lieferte die Anlage die erste Wärme. Von nun an stellte Knapek die Energieversorgung der Gemeinde um: „Sie haben ein Geothermiekraftwerk geplant und aufgebaut. Ihr breites Fachwissen als Physiker kam Ihnen da zugute.“ Seit 2006 ist er zudem Vorsitzender des Unternehmensverbandes Wirtschaftsforum Geothermie, und von 2013 bis 2021 war er Präsident des es Bundesverbandes Geothermie, dessen Ehrenpräsident er inzwischen ist. „Auch hier schätzt man Sie als äußerst kompetenten Ansprechpartner – aktuell mehr denn je.“

Wer hätte gedacht, dass die Geothermie einmal zum Königsweg ernannt werden sollte? Lange war der Aufbau der Projekte ein steiniger Weg, auch in Unterhaching gab es Rückschläge, bevor das Projekt von Erfolg gekrönt war. „Erdwärme war im Atomland Bayern damals Teufelswerk“, erinnert sich Knapek. Auch technische Pannen warfen die Pioniere zurück. „Heute sind Wissenschaft und Technik sehr viel weiter gekommen“, konstatiert Knapek.

Ende der 90er Jahre besuchte Unterhachings Bürgermeister sogar nochmals Vorlesungen an der Technischen Universität München, um in Sachen Geothermie mit Wissenschaftlern und Firmen in Kontakt zu kommen. „Niemand hatte bei uns bis dahin so tief und mit einem so breiten Durchmesser gebohrt“, erzählt er. Auch Erding und die Stadt Unterschleißheim sowie die Stadtwerke München mit ihrer Bohrung in Riem wagten sich damals an die Geothermie heran. Parallel Strom und Wärme zu erzeugen, wie in Unterhaching seit 2008 praktiziert, war damals aber absolut neu in Deutschland.

2004 war die erste Bohrung

Am 28. September 2004 war die erste Bohrung niedergebracht. Das Ergebnis übertraf die skeptischen Prognosen des Bayerischen Landesamts für Umweltschutz bei Weitem: Mit 122 Grad Celsius sprudelte pro Sekunde 150 Liter. Temperatur und Schüttung waren ein Weckruf für andere Kommunen und Energieunternehmen: „Innerhalb der nächsten 14 Tage wurden 15 Claims vergeben“, erzählt Knapek. Ein halbes Jahr später gab es rund um München keinen freien Claim mehr, und im Bundesverband Geothermie, dessen Ehrenpräsident er mittlerweile ist, stiegen die Mitgliederzahlen.

Die Geothermie-Branche hat lange Durststrecken erlebt. Atom, Kohle und Gas wurden von der Politik als Wärmelieferanten favorisiert. „Es musste leider erst der Krieg in der Ukraine kommen“, sagt Knapek. „Denn jahrelang bezuschusste der Bund nur Gasbrenner. Erst seit Mitte September gibt es nennenswerte Zuschüsse für geothermischen Wärmenetze.“ Drei Milliarden stehen im Bundesprogramm für effiziente Wärmenetze aktuell breit. „Wir sind sehr glücklich, dass es endlich so weit ist“, sagt Knapek.

Seine Prognose für die Geothermie ist eindeutig: „Im Landkreis München wird es viele weitere Bohrungen geben, sofern wir die Firmen und Facharbeiter herbekommen." Kohlearbeiter sollten sich auf den Ausstieg vorbereiten und umschulen, denn die Geothermie-Branche wachse und habe großen Bedarf an Fachkräften, sagt Knapek. Er ist überzeugt: „Bis zum Jahr 2050 wird Deutschland 80 bis 90 Prozent des Wärmebedarfs mit geothermischer Wärme abdecken."