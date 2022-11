Ohne Stahlhelm und Tornister: Kriegermahnmale sollen zu Friedensdenkmälern werden

Von: Andrea Kästle

Das Kriegerdenkmal in Grünwald ist denkmalgeschützt. Eine Umwandlung nach Wildpoldsrieder Vorbild ist hier deshalb gar nicht möglich. © Robert Brouczek

Kriegerdenkmäler in Friedensdenkmäler umzuwandeln, das hat die Gemeinde Wildpoldsried im Allgäu jetzt vorgemacht. Und auch im Landkreis München steht man dem anlässlich des Volkstrauertags teils offen gegenüber.

Landkreis – Die Gemeinde Pullach denkt schon seit Jahren darüber nach, das Kriegerdenkmal auf der Hochleite umzugestalten beziehungsweise zu ergänzen. Um darin auch all der Menschen zu gedenken, die nicht deutsch waren – aber im Zweiten Weltkrieg, den Deutschland zu verantworten hat, gefallen sind. Sehr weit ist die Gemeinde am linken Isarhochufer mit ihren Überlegungen noch nicht gekommen. Erst soll Historikerin Susanne Meinl das Schicksal der Zwangsarbeiter vor Ort aufarbeiten. Jetzt hat im Allgäu die Gemeinde Wildpoldsried vorgemacht, wie es auch geht, und ihr Kriegerdenkmal umgewandelt in ein „Friedensdenkmal“. Es wird am 20. November eingeweiht.

Derer gedenken, die in Deutschland bei Bombenangriffen ums Leben gekommen sind

Am Volkstrauertag dieses Wochenende werden wieder überall im Landkreis Gedenkfeiern abgehalten vor diesen Steinen, auf denen Namen eingraviert worden sind, und hinter jedem Namen ist ein Kreuz. Namen der Gefallenen aus dem Franzosenkrieg, dem Ersten Weltkrieg in der Regel. Nicht jedes Denkmal berücksichtigt auch die Toten aus dem schlimmsten aller Kriege, dem von 1939 bis 1945. Die Vereine werden aufmarschieren mit ihren Fahnen. Aber wäre es nicht höchste Zeit, wie Wildpoldsried nun auch derer zu gedenken, die in Deutschland bei Bombenangriffen zu Tode gekommen sind, weil sie keinen Zugang hatten zu Luftschutzkellern? Und natürlich auch derer, die, weil sie keinen Ariernachweis liefern konnten, verfolgt wurden, ausgegrenzt und umgebracht?

Entwurf fürs neue Friedensdenkmal in Wildpoldsried. Hier soll keine Heldenverehrung mehr stattfinden, sondern Trauer möglich sein. © Repro: Andrea Kästle

Solchen Überlegungen steht Kreisheimatpflegerin Christine Heinz aus Ismaning mehr als offen gegenüber. „Ich persönlich finde die Umwandlung von Krieger- in Friedensdenkmäler eine sehr gute Idee.“ Nächstes Jahr, wenn sie die Leitung des Schlossmuseums abgegeben habe, könne sie sich vorstellen, das Thema auf ihre Agenda zu setzen. Allerdings, die zwei Kriegerdenkmäler, die es in Ismaning gibt, sind in gewisser Weise unantastbar, da beide denkmalgeschützt. „Mich interessiert sowieso, wie es kam, dass das Denkmal an der Schlossstraße von einem so bekannten Künstler wie Richard Riemerschmid entworfen worden ist.“ Denkbar sei auf jeden Fall, über die Kriegsopfer in der Gemeinde eine weitere Station des vor wenigen Jahren etablierten Geschichts-Hörpfads zu konzipieren.

Krieger- und Soldatenkameradschaften verhalten

Derweil äußern sich Vertreter von Krieger- und Soldatenkameradschaften ein wenig verhalten, wenn man sie danach fragt, ob statt der üblichen Kriegerdenkmäler nicht auch Friedensplätze vorstellbar seien? „Da müsste man drüber reden“, sagt in Großdingharting Bernhard Büchting, inzwischen Ehrenvorsitzender des örtlichen Krieger- und Veteranenvereins, den er 40 Jahre lang geleitet hat. Persönlich begeistert sei er von solchen Überlegungen nicht. Er sagt auch: „Neuerungen sind manchmal schwierig durchzusetzen.“ Außerdem habe die Gemeinde den Gedenkstein am Ortseingang von Großdingharting, der die Namen der Soldaten auflistet, die in beiden Weltkriegen gefallen sind, erst vor 15 Jahren neu herrichten lassen.

Auf der anderen Isarseite sagt Wolfgang Franz, Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Schäftlarn-Baierbrunn, immerhin: „Man müsste über ein solches Vorhaben diskutieren.“ Abwegig fände er die Idee, das Kriegerdenkmal in Ebenhausen an der B 11, vor dem er auch heuer wieder mit Bürgermeister Christian Fürst (CSU) einen Kranz ablegen wird, umzuwidmen für ein dem Frieden geweihtes Ensemble, ganz und gar nicht. Denn: „Wir brauchen dringend junge Leute“, von den 300 Mitgliedern, die er noch hat, sei keines unter 60.

Grünwald sieht keine Notwendigkeit

Ein paar Kilometer weiter im Norden sieht unterdessen der Grünwalder Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) erst mal keine Notwendigkeit, einen neuen Gedenkort zu schaffen. „Sein“ Kriegerdenkmal, eine bronzene Kriegerskulptur auf einem Tuffsteinsockel, ist ebenfalls denkmalgeschützt, eine Umwandlung kommt also ohnehin nicht in Frage.

Außerdem, sagt der Rathauschef, habe man ohnehin vor Ort viel getan, um die Vergangenheit irgendwie aufzuarbeiten. Am Waldfriedhof gebe es inzwischen eine Tafel, die alle Opfer des Bombenkriegs auflistet, auch ein Buch über die NS-Zeit vor der Haustür ist in Arbeit. Und: „Am Volkstrauertag beziehen wir in unser Gedenken immer auch die Opfer der Euthanasie, die Sinti und Roma, natürlich die jüdischen Mitbürger mit ein.“