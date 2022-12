TSV Unterhaching feiert Derbysieg im Tiebreak

Von: Robert M. Frank

Riesenjubel beim TSV Unterhaching, dessen Zweitliga-Volleyballerinnen das Landkreis-Derby beim SV Lohhof mit 3:2 für sich entscheiden. © Sven Leifer

Die Volleyballerinnen des TSV Unterhaching machen es beim S-Bahn-Derby in Lohhof spannend und schließen, als Aufsteiger, die Hinrunde als Tabellensiebter ab.

Unterhaching – Packende Ballwechsel, Emotionen und zwei abgewehrte Matchbälle der am Ende jubelnden Hachingerinnen bot das S-Bahn-Derby in der 2. Bundesliga Süd zwischen dem TSV Unterhaching und dem SV Lohhof. Am Ende konnte sich die Mannschaft von TSV-Trainer Maximilian Siebold über einen knappen 3:2 (19:25, 25:19, 15:25, 26:24, 16:10)-Auswärtssieg zum Jahresabschluss freuen.

Für den Aufsteiger hatte das Duell im Münchner Norden gar nicht gut begonnen. Die Hachinger Hasen verschliefen nämlich die Anfangsphase der Partie in der Sporthalle der FOS/BOS Unterschleißheim und lagen zur ersten technischen Auszeit bereits mit fünf Punkten in Rückstand (3:8). Diesen Abstand konnte Siebolds Team bis zum Satzende dann auch nicht mehr verringern und verlor den ersten Durchgang deutlich.

Andere Vorzeichen dann im nächsten Spielabschnitt: Die Gäste brachten ihr Spiel nun gut auf das Parkett und entschieden diesen Satz wiederum deutlich für sich. Allerdings war die Wende damit nicht erreicht, im dritten Durchgang wurden die Lohhoferinnen auf der anderen Seite des Netzes wieder stärken und erspielten sich eine 2:1-Satzführung.

Im vierten Satz schien der TSV dann abermals ausgleichen zu können, die Hachingerinnen lagen zwischenzeitlich mit 22:21 vorne. Doch drei Punkte der Heimmannschaft in Serie ließ die Partie kurzzeitig wieder kippen.

In dieser heiklen Phase kamen viele Emotionen auf. Zunächst beschwerte sich Siebold lauthals über eine Schiedsrichterentscheidung. Die Unparteiischen hatten das Spiel angepfiffen, als die Hachinger Diagonalspielerin Carolin Januschke noch mit dem Wegwischen einer nassen Stelle auf dem Hallenboden beschäftigt gewesen war. Siebolds Beschwerde rüttelte das Team wach. Nach vier Punkten der Gäste in Serie war der Satzausgleich auf einmal perfekt.

Diesen Schwung nahm der TSV mit seiner immer stärker abwehrenden Libera Julia Hinterdobler dann mit in den entscheidenden Tiebreak und gewann diesen nach einigen druckvollen Aufschlägen mit 15:10. Die Hinrunde schließt der Aufsteiger als Siebter und mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ab. „Wir sind gut dabei und haben eine gute Hinrunde gespielt. Hätte mir das jemand vor der Saison prophezeit, hätte ich sofort unterschrieben“, zog Siebold Bilanz.