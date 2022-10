In Unterhaching muss Meister Berlin seine Edeljoker ziehen

Saisonstart in der Volleyball-Bundesliga

Mit der erwarteten Niederlage ist der TSV Haching München in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga gestartet: Gegen den amtierenden Deutschen Meister hieß es am Ende trotz einer über weite Strecken ordentlichen Vorstellung 0:3 (21:25, 15:25, 26:28).

Unterhaching – Trainer Bogdan Tanase setzte in seiner Startformation mit den Außenangreifern Quentin Zeller und Jere Heiskanen sowie Zuspieler Marcell Mikuláss Koch auf drei Neuzugänge, dazu die Mittelblocker Sebastian Rösler und Paul Gehringer, Diagonalangreifer Philipp Schumann sowie Libero Mohamed Chefai. Diese Mischung aus alt und neu wusste sich gegen den Titelverteidiger durchaus zu wehren. Die Hachinger ließen den Favoriten zunächst nie um mehr als zwei Punkte davonziehen, übernahmen teilweise sogar die Führung. Als Schumann ein Ass zum 18:17 gelang, stand den Berliner der Missmut ins Gesicht geschrieben. Trainer Cerdic Enard, der sich zu Beginn für einige Akteure aus der zweiten Reihe seines Starensembles entschieden hatte, brachte nun Top-Leute wie seinen neuen spanischen Zuspieler Angel Trinidad, Außenangreifer Ruben Schott oder Diagonalspieler Marek Sotola. Mit den Ausnahmespielern legte Berlin dann in der entscheidenden Phase erstmals eine Punktserie hin, vom 21:22 zum 21:25 durch Sotolas Ass, das mit der ersten Möglichkeit den Teilerfolg der Gäste besiegelte. „Bis dahin war es richtig gut“, zeigte sich der wegen einer Bauchmuskelzerrung zum Zuschauen verurteilte TSV-Zuspieler Eric Paduretu mit seiner Mannschaft sehr zufrieden.

Im zweiten Durchgang durften sich Trinidad und Co. wieder ausruhen, Enard beorderte seine Anfangsformation zurück aufs Feld, diesmal mit mehr Erfolg: Haching hielt zwar weiter dagegen, doch der Rückstand betrug nun bis zur zweiten technischen Auszeit (12:16) immer drei, vier Punkte, um danach schnell auf 13:20 anzuwachsen. Paduretu sah den Unterschied zum ersten Satz vor allem in einer Steigerung des Gegners beim Service: „Die Berliner sind besser eingestellt und haben jetzt angefangen aufzuschlagen. Wir finden kein Mittel dagegen.“ Das 15:25 nach dem von Cody Kessel genutzten ersten Satzball stürzte die Hachinger allerdings nicht in tiefe Depression – ganz im Gegenteil: Sie drehten im dritten Satz richtig auf, hatten bei 24:23 sogar Satzball. Enard zog aber wieder seine Edeljoker, die den dritten Matchball zum 26:28 verwandelten.

TSV Haching München: Mikuláss Koch, Schumann, Zeller, Heiskanen, Rösler, Gehringer, Chefai (L); Gumenjuk, Rupprecht