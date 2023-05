Volleyball-Bundesliga: Zwei Hachinger Neuzugänge stehen fest

Rubén López García und Moritz Eckardt kommen

Von Umberto Savignano schließen

Rubén López García und Moritz Eckardt verstärken das Unterhachinger Volleyball-Bundesligateam. Sportdirektor Mihai Paduretu hält große Stücke auf die beiden Neuen.

Unterhaching – Gut fünf Monate vor dem Saisonstart am 28. Oktober vermeldet Volleyball-Bundesligist TSV Haching München bereits die ersten zwei Neuzugänge: Mittelblocker Rubén López García kommt vom spanischen Erstligisten Pamesa Voleibol Teruel, Libero Moritz Eckardt vom Bundesliga-Konkurrenten Netzhoppers KW-Bestensee.

Obwohl er erst als 17-Jähriger mit Volleyball begann, verfügt López García mit 23 schon über einige Jahre Erfahrung in Spaniens Top-Liga. Für Teruel schlug er in der vergangenen Saison auf, wurde mit dem Team aus Aragonien Dritter in der Meisterschaft und erreichte das Pokalfinale. Der Zwei-Meter-Mann dürfte somit ein adäquater Ersatz für Sebastian Rösler, den abgewanderten Dauerbrenner der vergangenen beiden Spielzeiten auf der Mittelblocker-Position, sein. „Rubén ist ein athletischer, sprungstarker Spieler mit einer guten Dynamik“, so TSV-Sportdirektor Mihai Paduretu.

An Selbstvertrauen fehlt es López García nicht. Der Spanier, der an diesem Dienstag seinen 24. Geburtstag feiert, verweist auf seine Vielseitigkeit: „Ich strahle Ruhe aus, wenn es darum geht, die Abwehr hinter dem Block zu organisieren. Ich denke auch, dass mein Blocklesen gut ist und zusammen mit den vielen Angriffsrichtungen, die ich habe, kann ich viel Ruhe in die Mannschaft bringen.“ López García weiß aber auch, welche Herausforderung in der Bundesliga auf ihn zukommt: „Ich erwarte viele sehr schwierige Spiele, starke Aufschläger und auch aggressivere und schnellere Spielstile.“

Moritz Eckhardt kennt besagte Aufschläger schon bestens: Bei den Netzhoppers organisierte er in der vergangenen Saison als Stamm-Libero in allen Partien die Annahme. Obwohl er in drei Wochen erst 22 wird, spielte er zuvor beim VCO Berlin, bei einem kurzen Playoff-Gastspiel für Herrsching sowie in Düren bereits erstklassig. Mit den deutschen U18-Junioren wurde er 2018 Europameister.

Anders als López García kam Eckhardt schon sehr früh zum Volleyball. „Es wurde mir quasi in die Wiege gelegt, weil mein Opa und Vater selbst früher viel gespielt haben.“ Allerdings bevorzugte der Defensivspezialist anfangs die Beachvariante: „Für den Hallenvolleyball habe ich später erst eine Leidenschaft entwickelt.“

Dieser ging er zunächst beim Berliner TSC nach, mit dem er Deutscher U16-Meister und U18-Vizemeister wurde. Er bringe vor allem „viel Emotionalität und Kampfgeist“ ein, so Eckhardt: „Auf dem Feld bin ich nämlich ein sehr feuriger Typ, der auch mal sehr laut wird und Stimmung macht.“

Paduretu hält große Stücke auf den Neu-Löwen: „Moritz ist ein junger, sehr guter Abwehrspieler, der schon drei Jahre Erfahrung in der Bundesliga sammeln konnte.“

Aufgrund der Neuverpflichtungen steht bereits ein Großteil des Kaders für die kommende Saison. Weil mit Mark Gumenjuk, Paul Gehringer und Daniel Günther drei Mittelblocker an Bord bleiben, ist diese Position dank López García nun voll besetzt. Gleiches gilt für den Libero-Posten, denn auch Mika Takano steht weiter im Aufgebot. Zudem haben mit Eric Paduretu und Marcell Mikuláss Koch beide Zuspieler verlängert. Ebenfalls weiter dabei ist Diagonalangreifer Juro Petrusic. Eine Alternative auf dieser Position sowie im Idealfall bis zu vier Außenangreifer fehlen aber noch im Aufgebot.