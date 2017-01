Start-Ziel-Sieg: TSV schlägt Gotha klar 3:0

von Umberto Savignano schließen

Unterhaching - Mit einem 3:0 (25:17, 25:18, 25:21)-Heimsieg über den VC Gotha haben die Volleyballer des TSV Unterhaching ihre Spitzenposition in der 3. Liga Ost souverän verteidigt.

Zudem rehabilitierte Haching sich mit dem Heimerfolg für die 0:3-Schlappe in Marktredwitz vor einer Woche. Die Hachinger legten einen Blitzstart hin, während die zuletzt aufstrebenden Gäste den Beginn der Partie komplett verschliefen: Mit 16:4 lagen die Hausherren in Führung, ehe das Team aus Thüringen überhaupt aufgewacht war und auf 18:11 verkürzen konnte. Doch diesen Abstand hielt der TSV konstant, mit dem ersten Satzball zum 25:17 war der erste Durchgang souverän eingefahren.

Ganz so einfach machten es die Gäste dem Tabellenführer im zweiten Satz zwar nicht, aber ab dem 9:8 stahlen sich die Hachinger wieder davon, über 15:11 und 20:14 zum 25:18. Das 2:0 sah deutlich aus, doch im Hinspiel war es bis dahin ähnlich glatt gelaufen. Und in Gotha vergeigte der plötzlich verunsicherte TSV seine Zweisatzführung noch.

Diesmal aber ließ der Spitzenreiter nichts mehr anbrennen. Das 25:21 nach dem ersten Matchball durch Spielertrainer Dejan Stankovic war trotz Gothas verstärkter Gegenwehr eine klassische Start-Ziel-Nummer, so wie die gesamte Partie. „Es war nach der Niederlage in Marktredwitz kein einfaches Spiel für uns. Deshalb bin ich froh, dass wir die Punkte haben“, so Hachings Coach Adis Katanovic. Umberto Savignano