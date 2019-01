Unterhachinger Gymnasiasten bringen eigenes Kochbuch heraus

Fast ein Jahr lang haben sich Schüler der Q12 des Gymnasiums Unterhaching mit der deutschen Esskultur seit den 1920er-Jahren auseinandergesetzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Jetzt stellen die Schüler ihr selbst erstelltes Kochbuch „100 Jahre Esskultur“ der Öffentlichkeit vor.

Unterhaching – Mit dem Toast Hawaii ist das so eine Sache. Ein Klassiker, zweifelsohne, aber ein Lieblingsgericht? Dann doch lieber „Kalten Hund“ – den Kuchen aus Schokolade und Keksen mögen fast alle. Beides stammt aus den 1960er-Jahren. Und beide Rezepte haben es in das Kochbuch des Lise-Meitner-Gymnasiums geschafft, das am Freitag, 18. Januar, offiziell vorgestellt wird.

Fast ein Jahr lang haben 14 Schüler der Q12 daran gearbeitet und sich nebenbei mit 100 Jahren deutscher Esskultur auseinandergesetzt. Entstanden ist das Buch „100 Jahre Esskultur“ im Rahmen eines sogenannten P-Seminars, ein Projektseminar, das Bestandteil der Oberstufe ist. Hier sollen die Schüler lernen, ein Projekt zu planen und durchzuführen – unter Leitung einer Lehrkraft, in diesem Fall Geschichtslehrerin Ursula Honisch. Die hatte auch die Idee zu dem Seminar. „Ich fand die Idee spannend, Geschichte und Essen miteinander zu verbinden“, erzählt sie. „Ähnliche Projekte habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen.“ Das Seminar, kaum angeboten, war schnell ausgebucht.

Geschichte und Interviews

Das Thema interessierte viele Mädchen und auch drei Jungs meldeten sich an. „Essen betrifft doch irgendwie jeden“, sagt der 17-jährige Niklas und lacht. Er und eine Mitschülerin haben die 1990er-Jahre in dem Buch bearbeitet, ein Jahrzehnt des Um- und Aufbruchs: Die Mauer fiel, die ersten Boybands entstanden und kulinarische Konkurrenz aus Asien machten den Italienern in Deutschland Konkurrenz. Typische Gerichte dieser Zeit: Tom Kha Gai-Suppe, Chili con Carne und Tiramisu. Dazu gibt es im Buch noch eine Liste mit den beliebtesten zehn Liedern der 1990er.

Weitere Schülerteams nahmen sich die anderen Jahrzehnte nach ähnlichem Muster vor. Meist gibt es nach einer kurzen geschichtlichen Einführung typische Rezepte dieser Zeit, einige Kapitel enthalten zudem Interviews mit Zeitzeugen wie der 95-jährigen Ursula Franke, die von den Essgewohnheiten ihrer Kindheit berichtet. „Früher hat man gegessen, um zu überleben, man musste improvisieren“, erklärt ihre Nichte Liese Hartmann, die mit Anna Hüsken die 1920er- und -30er-Jahre bearbeitet hat. Wie eng Geschichte und Essen zusammenhängt, ist vielen erst in dem Seminar klar geworden: Die Kriegszeiten mit all dem Mangel, die Jahre danach, in welchen das Essen gehaltvoll und fettig war bis hin zu heute, wo Essen einen hohen Stellenwert hat, aber sehr individuell. „Jetzt geht es vor allem um gesundes Essen, um exotisches Essen und viele entwickeln ihre ganz eigenen Gewohnheiten, ernähren sich vegetarisch oder vegan“, sagt Melanie Barlage, die sich mit Ann-Sophie Wilker mit den 2000er- und 2010er-Jahren und dem Thema Superfood auseinandergesetzt hat.

Rezeptbücher von der Oma

Jedes Team hat drei Rezepte ausgewählt. Viele haben auf Rezeptbücher der Eltern, Großeltern oder gar Urgroßeltern zurückgegriffen, manche so alt, dass die Schrift nur noch schwer zu entziffern war. Dazu wurde in Geschichtsbüchern und im Internet recherchiert. Jede Woche trafen sich alle mit Lehrerin Ursula Honisch, um die anstehenden Aufgaben zu besprechen. Die Schüler kochten die Gerichte nach, fotografierten sie – und merkten dabei auch, wie schwierig es ist, alles zusammen professionell aussehen zu lassen. „Bei 20 Fotos war am Ende vielleicht ein brauchbares dabei“, sagt Marisa Bächer. Leoni Geray investierte rund 30 Stunden ins Layout. Am 18. Januar wird das Kochbuch bei einem Kulinarischen Abend offiziell präsentiert. Ab 19 Uhr werden in der Mensa kleine Häppchen zu den jeweiligen Jahrzehnten serviert, dazu gibt es Vorträge zu den einzelnen Jahrzehnten und nicht zuletzt kann man ab da auch das Kochbuch für 6,50 Euro erwerben – und dann selbst am eigenen Herd eine kulinarische Zeitreise unternehmen.

Mehr Informationen rund um das Kochbuch gibt es auf der Internetseite 100-jahre-esskultur.jimdofree.com. Dort kann man sich auch für den kulinarischen Abend (3 Euro) anmelden. Für diesen suchen die Schüler auch noch Geschäfte, die sie dabei unterstützen.