Für 3,2 Millionen Euro: Unterhachinger Traditions-Wirtschaft steht zum Verkauf

Seit 31 Jahren führt Gastronom Holger Müller „Die Waldeslust“ in Unterhaching. Jetzt denkt der 56-Jährige an Ruhestand und will das Lokal verkaufen – für 3,2 Millionen Euro. Droht der beliebten Traditionsgaststätte damit eine ungewisse Zukunft?

Unterhaching – Als „renommierter Restaurant- und Barbetrieb“ stehen Gebäude und Grundstück seit einiger Zeit auf dem Internetportal immobilienscout24.de zum Verkauf. Für knapp 3,2 Millionen Euro können Interessenten mit dem nötigen Kleingeld das 1279 Quadratmeter große Grundstück an der Ecke Garten-/Münchner Straße erwerben – samt dem 1936 errichteten Gebäude mit dem Restaurant im Erdgeschoss, Biergarten, Kühlräumen und einem Büro im Keller sowie insgesamt drei vermieteten Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss.

Bis zum Verkauf wird es noch dauern

Auf Merkur-Nachfrage bestätigt Müller, dass er „Die Waldeslust“ veräußern will. „Irgendwann ist die Zeit gekommen“, sagt er. 1992 hat er die Gaststätte mit dem Biergarten übernommen, später sogar gekauft. Seitdem hat er an sechs Tagen in der Woche fast rund um die Uhr seine Zeit in das Lokal gesteckt. In absehbarer Zeit will der 56-Jährige es deshalb ruhiger angehen lassen.

Allerdings betont der Wirt auch: „Spruchreif ist da noch nichts.“ Bis zum Verkauf der „Waldeslust“ werde vermutlich „noch viel Wasser die Isar hinunterfließen“. Schließlich weiß Müller, dass die Zeit, um ein so teures Objekt an den Mann oder die Frau zu bringen, aufgrund der Zinslage derzeit nicht günstig ist. Und unter Wert verkaufen will er das weit über die Gemeindegrenzen bekannte Lokal auf keinen Fall: „So ein Juwel findet man in München nicht an jeder Ecke.“

Sicherstellen, dass Gaststätte weiterläuft

Zudem möchte Müller – soweit es ihm möglich ist – sicherstellen, dass die Gasstätte auch nach dem Verkauf fortbesteht. Deshalb will er auf den Interessenten warten, bei dem er überzeugt ist, dass er die Gasstätte ordentlich weiterführt. „Ich habe schließlich eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern“, betont er. Die Jahre haben ihn und sein Team zusammengeschweißt. Nur so konnte man auch schwierige Zeiten wie die Pandemie überstehen. „Ich musste keinen einzigen Mitarbeiter entlassen“, blickt er durchaus mit Stolz zurück.

+ Holger Müller wünscht sich für die Waldeslust einen würdigen neuen Eigentümer. © Robert Brouczek

Natürlich kann der Wirt nicht garantieren, dass ein Käufer nicht später irgendwann einmal andere Pläne mit dem Gebäude und dem Grundstück, das am Rande eines Wohngebiets liegt, hat. „Die Gefahr besteht“, gibt auch Simon Hötzl, Wirtschaftsreferent der Gemeinde Unterhaching unumwunden zu. Zwar gebe es für das Grundstück einen Bebauungsplan, der regle, wie viele Voll- und Dachgeschosse ein Gebäude dort haben darf und wie viel Abstand es zum Straßenraum halten muss. Doch was ein neuer Eigentümer letztlich mit der Immobilie macht, darauf hat die Gemeinde keinen Einfluss.

Aus der Wirtschaft wäre ein schwerer Schlag für Gastronomie im Ort

„Es sei denn, wir kaufen das Objekt selbst oder sichern uns das Vorkaufsrecht“, sagt Hötzl. Doch diese Möglichkeit ist wohl reine Theorie, angesichts der Tatsache, dass die Gemeinde Unterhaching derzeit kaum ausreichend Geld zur Verfügung hat, um ihre sämtlichen Pflichtaufgaben zu erfüllen. So kann Hötzl nicht ausschließen, dass ein neuer Eigentümer aus dem Erwerb des Grundstücks möglich viel herausschlagen will – „vor allem bei den Bodenpreisen“.

Sollte der Verkauf der Traditionsgaststätte irgendwann auch dessen Aus bedeuten, wäre das laut Hötzl „ein schwerer Schlag für unsere Gastronomie“. Schließlich sei „Die Waldeslust“ seit mehreren Jahrzehnten ein Aushängeschild für Unterhaching.

Tatsächlich hat die Gasstätte, die auf eine mindestens 100-jährige Tradition zurückblicken kann einen ausgezeichneten Ruf. Unter Müller entwickelte sich der Betrieb zum regelrechten Szene-Lokal. Dort gaben sich in den 1990er-Jahren sogar Prominente wie die Fußballer des FC Bayern die Klinke in die Hand.

Betrieb in der Waldeslust läuft gut

Die große Promi-Schwemme ist vorbei. Doch nach wie vor sind der Gastraum und der Biergarten mit jeweils rund 120 Plätzen regelmäßig voll besetzt. „Der Betrieb läuft super“, sagt Müller. Und das soll auch so bleiben, nachdem er „Die Waldeslust“ verkauft haben sollte. Sein Versprechen: „Wir suchen uns schon jemanden, der hier keinen Mist baut.“