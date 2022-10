Warum in Unterhaching der Stadionverkauf stockt

Von: Martin Becker

Die SpVgg Unterhaching kickt nicht nur im Sportpark, sondern will das Fußballstadion auch kaufen. Pachtvertrag läuft zeitnah aus. © Sven Leifer

Im Oktober 2017 wurde erstmals publik, dass die SpVgg Unterhaching der Gemeinde das Fußballstadion abkaufen und es in Eigenregie betreiben will. Doch das Vorhaben stockt bis heute.

Unterhaching – Vor ziemlich genau fünf Jahren, im Oktober 2017, wurde erstmals publik, dass die SpVgg Unterhaching der Gemeinde das Fußballstadion abkaufen und es in Eigenregie betreiben will. Obwohl beide Seiten sich längst über die Parameter wie den Kaufpreis (3,3 Millionen Euro) verständigt haben, ist der Stadionverkauf bis heute nicht abgewickelt worden.

Vor diesem Hintergrund bemerkenswert ist ein Antrag der Grünen, den deren Fraktionsvorsitzende Eva Karbaumer im Gemeinderat stellte: Es solle ein „Gutachten zur Bewertung für eine weitere Verpachtung/Vermietung des Fußballstadions“ erstellt werden. Von einem Verkauf ist in dem Antrag der Grünen nicht mehr die Rede. Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) sagte dazu dies: „Ich bin grundsätzlich froh über diesen Antrag, weil er die laufende Diskussion zusätzlich befeuert.“

Nanu, was tut sich da? Verpachtung statt Verkauf – deutet sich nach fünf Jahren Vorlauf eine Kehrtwende beim Stadionthema an? Der Münchner Merkur hat nachgehakt.

Rathaus-Sprecher: „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“

„Der Grundsatzbeschluss zum Verkauf des Stadions an eine Gesellschaft der SpVgg Unterhaching besteht. Vollzogen wurde der Verkauf bis dato aber nicht“, sagt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl. Und: „Alle Optionen liegen auf dem Tisch.“

Insofern überrascht der Antrag der Grünen ein bisschen. Es heißt darin, mittels Gutachten solle „der derzeitige Wert des Fußballstadions mit Nebengebäuden und dazugehörigem Grundstück ermittelt werden“. Auch sei eine Übersicht über „anstehende Investitionen“ sowie „aktuell offene Rechnungen“ zu erstellen. Damit solle, heißt es in der Begründung des Grünen-Antrags, „eine faire Kostenverteilung erreicht sowie ein adäquater Pachtpreis ermittelt werden“.

Grüne machen Druck

Dass die Grünen jetzt Druck machen, liegt offenbar daran, dass der alte Pachtvertrag mit der SpVgg Unterhaching 2020 abgelaufen und damals ein neuer abgeschlossen worden ist, der aber nur noch eine relativ kurze Laufzeit hat. Ein abermals neuer Pachtvertrag also oder doch endlich der Verlauf? Diese Entscheidung stehe zeitnah an, ist zu vernehmen.

„Das derzeitige Vertragsverhältnis soll die strategische Diskussion nicht behindern“, drückt Rathaus-Sprecher Hötzl es diplomatisch aus. Verkauf oder nicht: „In naher Zukunft“ solle Klarheit für alle herrschen.

Bei der SpVgg Unterhaching sagt Vizepräsident Peter Wagstyl dazu auf Nachfrage des Münchner Merkur: „Wir sind im Dialog, ich bin guter Dinge.“ Dass die Sportpark GmbH des Fußballvereins das Stadion, wie vereinbart, der Gemeinde abkauft und die SpVgg Unterhaching als Nutzer darin weiterhin ihre Heimspiele austrägt. „Wir haben dazu ja sogar einen Mitgliederbeschluss eingeholt“, ergänzt Wagstyl.

Schwierige Rechtsfragen sind nicht geklärt

Warum also dauert das alles so lange? Die Corona-Pandemie habe vieles verzögert, schwierige Rechtsfragen seien noch nicht gelöst. „Das Heraustrennen des Stadions als Liegenschaft ist alles andere als banal“, erklärt Hötzl, Wagstyl sieht es genauso: „Das Technische ist nicht zu unterschätzen, da innerhalb des gesamten Sportparks die Leitungen vernetzt sind: Wie können sie wo getrennt werden, damit es möglich ist, die Energiekosten fürs Stadion separat abzurechnen?“

Letztlich, sagt Wagstyl, müssten „beiden Seiten zufrieden sein – die Gemeinde will das Beste für ihre Bürger erreichen, wir das Beste für unsere Mitglieder“. Es gehe um Planungssicherheit, „da darf man nichts übers Knie brechen“. Insofern sei der Antrag der Grünen „auch in unserem Interesse“. Weil er möglicherweise wieder Tempo reinbringt in den ins Stocken geratenen Verkaufsprozess.