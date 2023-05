Was geschah mit Vanessa Huber? Seit sechs Monaten fehlt von ihr jede Spur - Polizei nennt neue Details

Von: Florian Prommer

Spurlos verschwunden: Seit sechs Monaten sucht die Polizei nach Vanessa Huber aus Unterhaching. © privat

Seit exakt sechs Monaten fehlt von Vanessa Huber aus Unterhaching jede Spur. Wir haben ihr Verschwinden und die Ermittlungen der Polizei detailliert nachgezeichnet.

Unterhaching – 15 Sekunden. Länger ist das Video nicht, auf dem Vanessa Huber das letzte Mal zu sehen ist. Den von der Polizei veröffentlichten Clip hat eine Überwachungskamera in einem Unterhachinger Supermarkt aufgenommen, am 5. November 2022. Jenem Tag, an dem die 39-Jährige spurlos verschwand. Exakt ein halbes Jahr ist das heute her. Die Polizei sucht seither nach der Frau. Mit Drohnen, in TV-Shows, ja selbst ein Seher hat sich eingeschaltet. Alles ohne Erfolg. Die Chronik eines Verschwindens.

5. November 2022, 16.40 Uhr: Vanessa Huber und ihr Ehemann machen ihren Samstagseinkauf in der Norma-Filiale in der Münchner Straße in Unterhaching. Er geht mit dem Einkaufswagen voraus, sie hinterher. Eine Überwachungskamera filmt das Paar, als es zwischen Taschentüchern und Putenfleisch durch die Regalreihen streift. Nach dem Einkauf fahren die beiden zusammen heim.

Letztes Lebenszeichen: Die Aufnahme entstand am Tag des Verwindens in einem Supermarkt. © Polizei

5. November, 17 bis 18 Uhr: In der gemeinsamen Wohnung kommt es zum Streit. So gibt es der Ehemann später bei der Polizei an. Vanessa Huber habe die Wohnung verlassen – und war seither nicht mehr gesehen. Reisepass, Handy und Geldbeutel bleiben zurück. Ebenso Auto und Rad.

7. November: Der Ehemann meldet der Polizei das Verschwinden seiner Frau. In den folgenden Tagen durchsuchen Ermittler den Wohnkomplex in der Münchner Straße, in dem das kinderlose Paar lebt. In der Tiefgarage arbeitet die Spurensicherung mit Kontrastmittel, um etwaige Spuren sichtbar zu machen; in der Wohnung versuchen Spürhunde, eine Fährte aufzunehmen. Gewittert und gefunden wird nichts, auch kein Abschiedsbrief, der auf einen Suizid hindeutet.

15. November: Die Polizei macht das Verschwinden publik. Sie veröffentlicht zwei Fotos von Huber. Bei der Kripo ermittelt das Kommissariat 11 – die Mordkommission. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, fragen gezielt nach den Lebensumständen der Vermissten. Es werden erste Details zur Person bekannt: Huber ist 39 Jahre alt, 1,75 Meter groß, arbeitet als Angestellte.

17. November: Medien und Öffentlichkeit rätseln: Was steckt hinter dem Verschwinden der blonden Frau? Hat sie sich ins Ausland abgesetzt? Eher nicht ohne Pass. Wurde sie entführt? Oder gar getötet? „Die Umstände des Verschwindens sind derzeit noch ungeklärt“, betont ein Sprecher des Polizeipräsidiums München auf Anfrage. Man ermittle in jede Richtung. Auch ein Gewaltdelikt ist somit „nicht auszuschließen“.

18. November: Aufgrund der überregionalen Berichterstattung über Hubers Verschwinden gehen erste Hinweise bei der Polizei ein, zehn an der Zahl. Allen sei man nachgegangen, beteuert das Präsidium. Eine heiße Spur war nicht darunter.

Suchaktionen zu Land, zu Wasser und in der Luft: In den vergangenen Monaten hat die Polizei nach Vanessa Huber Wälder und Seen durchkämmt. © Max Wochinger

23. November, etwa 9 Uhr: Zwei Einsatzzüge der Polizei durchkämmen in Unterhaching einen Wald an der Albert-Schweitzer-Straße. 40 Einsatzkräfte suchen nach der Leiche. Sie finden nichts, wie schon zuvor bei einer Suchaktion im Perlacher Forst nahe der A 995.

25. November: Ein selbst ernannter Heiler und Seher hat der Polizei in der Zwischenzeit seine Hilfe angeboten. Nachdem er Hubers Bild gesehen hat, hätte er eine Eingebung gehabt: Er nennt der Kripo eine Stelle im Perlacher Forst, wo die Leiche der Unterhachingerin liegen soll. Tut sie nicht. Die Polizei durchsucht derweil die Gebüsche entlang der S-Bahnstrecke zwischen Bahnhof Unterhaching und Sportpark. Auch die Reiterstaffel ist im Einsatz. Ein Gewaltverbrechen schließen die Ermittler nicht aus, ebenso wenig Selbstmord. Allerdings seien keine psychischen Vorbelastungen bekannt.

1. Dezember: Nach dem Wald jetzt das Wasser: Eine Taucherstaffel sucht in fünf Gewässern in der Gegend nach der Vermissten, unter anderem im See bei Infineon.

17. Januar 2023: Die Polizei spricht inzwischen konkret von einem „Gewaltdelikt“. Doch eine Spur gibt es nicht. „Wir haben keinen Anhaltspunkt“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums. „Wir müssen alles versuchen.“ Es werden weitere Fotos und die Aufnahme aus dem Supermarkt veröffentlicht. Auch gegen den Ehemann hat die Kripo ermittelt „wegen des Anfangsverdachts der vorsätzlichen Tötung“. Der Tatverdacht habe sich jedoch „bislang nicht erhärtet“, sagt ein Präsidiumssprecher.

17. Januar, 10 Uhr: Und so geht die Suche nach Vanessa Huber auch im neuen Jahr weiter. Mit einer Drohne überfliegt ein Team der Koordinierungsstelle „Video“ der Bayerischen Polizei den Perlacher Forst, insgesamt 1300 Hektar. Unten am Boden werten Polizeihauptmeister Rico Schmidt und seine Kollegen die Bilder aus, die die Drohne liefert. Die Vermisste hier zu finden, das hält er aber für unwahrscheinlich. Nach zwei Monaten hätte ein Hund oder Spaziergänge die Leiche sicherlich schon entdeckt.

Spurlos verschwunden: Seit sechs Monaten sucht die Polizei nach Vanessa Huber aus Unterhaching. © Robert Brouczek

18. Januar, 20.15 Uhr: Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ greift das Verschwinden von Vanessa Huber auf. Vielleicht nehmen die Ermittlungen ja so eine neue Wendung, hofft die Kripo. Die Sendung sehen 5,36 Millionen Zuschauer – fünf davon melden sich mit Hinweisen bei der Polizei. Ein Volltreffer? Fehlanzeige.

29. Januar: Der Hellseher taucht wieder auf. Eine Oberhachingerin meldet der Polizei, dass er sie einige Tage zuvor kontaktiert und ihr Geo-Koordinaten genannt hat. Dort, im Deisenhofener Forst, solle sie nach der Leiche suchen. Vor Ort entdeckt die Frau tatsächlich einen Erdhügel, den Beamte der PI Unterhaching noch am selben Tag überprüfen. Mit Schaufeln graben sich auch an anderen Stellen.

2. Februar: Die Polizei überprüft den Erdhügel und die Umgebung nochmals mit einem Leichenspürhund – ohne etwas zu finden.

Seither ist es ruhig geworden im Fall Vanessa Huber. Jedoch nur in der Öffentlichkeit. Die Polizei ermittelt nach wie vor; im K11 beschäftigt sich ein Sachbearbeiter mit Hubers Verschwinden, unterstützt durch weitere Beamte. Zusammen ist man 51 Hinweisen und 13 Spuren nachgegangen, hat 86 Personen befragt und vernommen. Neben leerstehenden Gebäuden in Unterhaching sowie Kanälen hat man Anwesen der Familie im oberbayerischen Trostberg, in Schweden und Spanien durchsucht.

Aktuell, so teilt die Polizei auf Anfrage mit, ist eine „gezielte Absuche einer Fläche“ geplant. „Näheres kann aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden“, sagt ein Sprecher. Man ermittle weiterhin in alle Richtungen. Auch weil es keine heiße Spur gibt. „Jedoch dürfte die Chance, dass Vanessa Huber noch lebend gefunden wird, äußerst gering sein“, so der Polizeisprecher. Keine leichte Situation für die Ermittler. „Natürlich ist es immer schwierig, je länger die Ermittlungen dauern, umso kleinteiliger werden sie“, sagt der Sprecher. Unterkriegen lassen sich die Polizisten aber nicht. „Manchmal dauert es sehr, sehr lange – aber das ist unser täglich Brot.“

Wer ist Vanessa Huber? Über die Person Vanessa Huber war bislang wenig bekannt. Wer ist die Frau, die vor sechs Monaten spurlos verschwand? Wie das Polizeipräsidium München auf Anfrage mitteilt, stammt die 39-Jährige ursprünglich aus Berlin. Mit ihrem Mann – das Paar hatte keine Kinder – lebte sie in einem Mehrfamilienhaus in der Münchner Straße in Unterhaching. Vor ihrem Verschwinden arbeitete sie als Recruiterin in der Versicherungsbranche. Laut Polizei wird sie „als über den Maßen beruflich engagiert beschrieben“. Demnach verbrachte sie die meiste Zeit mit ihrem Ehemann, wobei sich die Blondine regelmäßig mit Freundinnen traf. Sie war sehr sportlich: Huber war früher sogar neben ihrem Beruf als Fitnesstrainerin in München und Umgebung tätig. Einige Zeit übte sie dies dann auch beruflich aus. In Vereinen hat sie sich nach Angaben der Polizei nicht engagiert.

