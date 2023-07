Wegen ungewisser Zukunft des Kubiz: Unterhachinger Senioren protestieren mit 253 Unterschriften

Von: Martin Becker

Wie geht es weiter mit dem Kubiz? Dessen Zukunft ist ungewiss, VHS und Senioren sind verunsichert. © Martin Becker

Der Unterhachinger Gemeinderat bekam jetzt den Unmut der älteren Generation zu hören. Sie sorgen sich seit Wochen um die Zukunft des Kubiz trotz dessen 30-jähriger Erfolgsgeschichte.

Unterhaching – Steht die offene Seniorenarbeit in Unterhaching, in dieser Form einzigartig im ganzen Landkreis, vor dem Aus? Darüber wird seit Monaten spekuliert, weil Erdmute Albat (60), die seit 30 Jahren die Seniorenarbeit im Kubiz leitet, im März überraschend kündigte und die Gemeinde sich bis heute noch nicht ernsthaft um eine Nachbesetzung dieser wichtigen Führungsposition gekümmert hat. Etwa 6000 Senioren nutzen das breit gefächerte Unterhachinger Angebots-Potpourri – ein Dutzend Vertreter der älteren Generation drückte im Unterhachinger Gemeinderat mit zwei Unterschriftensammlungen jetzt seinen Protest gegen die in diesem konkreten Punkt seit Monaten schwammige Kommunalpolitik aus.

Erste Liste mit 103 gesammelten Unterschriften

Die erste Liste, mit 103 gesammelten Unterschriften, übergab Olga Lichtig (78) an SPD-Bürgermeister Wolfgang Panzer. Und dazu einen Brief. „Wir, Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Unterhaching“, sagte sie, „sorgen uns seit Wochen um die Zukunft des Kubiz trotz dessen dreißigjähriger Erfolgsgeschichte.“ Das vielseitige Seniorenprogramm dort werde „von uns rege und ausgiebig genutzt“. Die Bedeutung dessen, was Erdmute Albat in drei Jahrzehnten aufgebaut hat, beschrieb die 78-Jährige so: „Das Angebot erhält uns weitgehend aktiv, durch die vielen Begegnungen hat es uns innerhalb der Gemeinde unglaublich stark vernetzt. Dies ist ein wertvoller Beitrag zum sozialen Klima und zur Vermeidung von Vereinsamung.“ Denn die gebe es – doch Erdmute Albat habe „stets mit Umsicht, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein“ gegengesteuert. Dass die etablierte Chefin der Seniorenarbeit von sich aus, aus ihrerseits bis dato ungenannten Gründen, die Arbeit beendet: für die Unterhachinger Senioren ein Schock. Man hoffe, sagt Olga Lichtig über die Intention der Unterschriftensammlung, dass die Seniorenarbeit „in bewährter Form weiter besteht“.

Senioren müssen gut begleitet werden

Einen ähnlichen Tenor haben die anschließend 150 Unterschriften, die Irmtraud Konetschny (83) dem Bürgermeister überreichte. Der Wunsch sei: „Die Senioren müssen nicht verwaltet werden, sie müssen begleitet werden von einem sozialpädagogischen Team.“ Die Bitte sei daher, „das jetzige, sehr gut geführte Seniorenkonzept der Gemeinde Unterhaching beizubehalten“.

Emotionale Übergabe der Liste

Nach diesen emotionalen Übergaben der Unterschriftenlisten in der Bürgerfrageviertelstunde des Gemeinderats reagierte dieser mit Absichtserklärungen und vagen Lippenbekenntnissen. Als Evi Karbaumer (Grüne) beteuerte, man werde „alles tun, dass die Arbeit von Frau Albat fortgeführt wird“, gab es Beifall. Aber: „Die Unruhe ist gewaltig“, sagte Julia Stifter (parteilos), auch wenn der CSU-Fraktionsvorsitzende Korbinian Rausch forderte: „Wir müssen aufbauen auf dem, was besteht, und das Rad nicht neu erfinden – es geht um Besserstellung statt Schlechterstellung.“ Der Dritte Bürgermeister Richard Raiser (CSU) ergänzte: „Das Kubiz ist wichtig als sozialer Treffpunkt. Wir brauchen für Frau Albat eine Nachfolge im Sinne der Senioren, damit sie ihre Heimat behalten.“

Seniorenarbeit bleibt eine Hängepartie

Klingt alles schön und gut, aber Fakt ist: Die Leitung der komplexen Seniorenarbeit bleibt eine Hängepartie. Im März hatte der Kopf dahinter, Erdmute Albat, gekündigt – im September hört die engagierte Leiterin, nach 30 Jahren, auf. Doch erst in der Gemeinderatssitzung am 27. September, so erläuterte es Bürgermeister Panzer, werde der Gemeinderat „eine Beschlussfassung treffen, wie es mit der Nachbesetzung dieser Position weitergeht“. Ein seltsam zögerliches Personalmanagement, das die Verunsicherung bei den Senioren befeuert. Dass „alle Vorbereitungen laufen, „um die Seniorenarbeit neu zu gestalten“, so Panzer, trägt kaum zur Beruhigung bei.

Gerüchte um Kubiz-Schließung

Fast kurios wirkte, wie sich SPD-Gemeinderat Dieter Senniger „für diese Klarstellung des Bürgermeisters“ bedankte – allen Ernstes stellte er öffentlich die Frage, „woher all die Gerüchte kommen, das Kubiz werde geschlossen“. Ein paar Tagesordnungspunkte weiter verwies der Bürgermeister indes auf einen Ortstermin des Gemeinderats am 19. Juli: Man werde sich das Kubiz im Hinblick auf künftige Mittagsbetreuung von Schülern anschauen – extra beim Mittagstrubel.