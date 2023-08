Wiesnhit aus Unterhaching? Franky van Shadow gibt Traum vom Musikerfolg nicht auf

Von: Laura May

Süßen Sound macht Konditor Kahnhauser. © privat

Endlich mal einen Hit landen. Franz Kahnhauser alias Franky van Shadow aus Unterhaching wollte so gerne eine Schlagerkarriere starten. Vielleicht klappt es ja jetzt?

Unterhaching – Schlagerkonditor Franz Kahnhauser alias Franky van Shadow startet einen neuen Hitversuch. Bereits im März veröffentlichte er die Single „Fußballfieber“. Jetzt will er mit seiner neuen Single „Baby rock mein Herz“, das diesjährige Oktoberfest erobern.

„Das könnte der neue Wiesnhit werden“, sagt Kahnhauser. Über Musik von Jean-Pierre Valance hat der Wahlunterhachinger seinen eigenen Text gesungen. „Richtig rockig und fetzig“, sei sein neues Stück, in dem er sich weg von langweiligen Schlagern, hin zur Welt von Rock und Pop bewegen will. Das sei momentan einfach interessanter.

„Baby rock mein Herz“ soll der Durchbruch werden

Schon „Fußballfieber“ sei in die Richtung gegangen, „Baby rock mein Herz“ soll nun der ganz große Durchbruch werden. In seinem Text steigen etwas „mega Raketen himmelwärts“, auf der Suche nach der ganz großen Liebe. Die Motivation ganz groß herauszukommen, fehlt dem engagierten Konditor jedenfalls nicht. „Ich bin ein Konditor, der nicht nur gute Torten macht, sondern auch gute Songs“, sagt er selbstbewusst. „Wenn alles klappt, habe ich gute Chancen, bei Sixt Music oder Universal unterzukommen.“

Er habe schon viel gutes Feedback bekommen, seitdem er 1987 angefangen hat Musik zu machen. Besonders stolz ist er auf seinen Auftritt 1997 in der Sendung von Arabella Kiesbauer oder seinen Besuch 2013 bei Dieter Bohlens Supertalent.

Auftritt im Fernsehgarten wäre sein Traum

Mit dem ganz großen Durchbruch hat es bisher nicht geklappt – aber sobald ihm jemand einen Vertrag anbietet, würde er unterschreiben. Wie bisher will er sich an seinen Vorbildern Wolfgang Petri und Jürgen Drews orientieren. Sein großer Traum: „Einmal im Fernsehgarten auftreten.“

Alternative zur Schlagerkarriere

Falls „Baby rock mein Herz“ nicht zum Wiesnhit 2023 wird, sei es auch nicht schlimm, sagt Kahnhauser. Er hat ja noch einen anderen Beruf. Seit 1976 arbeitet er als Konditor und steckt sein ganzes Herzblut in die bunten Kuchen. Aktuell für Traublinger in Heimstetten und Kreutzkamm in Berg am Laim. Egal ob bei den Torten oder seinen neuesten Hits – Kahnhauser alias Franky van Shadow ist mit Herzblut dabei.