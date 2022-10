Willkommen in der Landkreisbibliothek

Von: Andrea Kästle

Hier geht es hinein in die Geschichte der 29 Landkreiskommunen: Rainer Klier und die Heimatpfleger sammeln Schriften, Bilder und Noten. © Andrea Kästle

Wer in Grünwald wohnt, aber mehr über Oberschleißheim wissen will, wer Musik macht und mit der Blaskapelle auch gern mal was Neues spielen würde: Für die oder den gibt es eine neue Anlaufstelle.

Landkreis – Gemeint ist die Landkreisbibliothek im Landratsamt am Mariahilfplatz. In einem netten kleinen Raum im Altbau der Behörde wurde eine Bibliothek eingerichtet samt einem gar nicht mehr so kleinen Musikarchiv. Verstanden wird das Ganze, wie Kulturreferent Rainer Klier schönerweise sagt, als „Vermächtnis des Landkreises in Schrift, Ton und Bild“ – das freilich beständig weiter wachsen wird.

Auch Musikarchiv dabei

Dabei ist schon jetzt gar nicht so wenig beisammen. In der Bibliothek stehen um die 1000 Titel. Das Musik-Archiv ist inzwischen bei rund 1600 Medien angekommen. Vor allem Notensammlungen und Liederbücher finden sich in den Aktenschränken und Regalen, aber auch Informationen über bedeutende Musiker, die im Landkreis München gewohnt haben oder noch immer wohnen. Etwa über Hans Seidl aus Sauerlach, ein Tausendsassa, der 1970 auch eine alpenländische Volksmesse geschrieben hat – und übrigens selbst auch instrumentale Tanzmusikweisen sammelte. 1973 ist er gestorben.

Zusammengetragen haben die Noten vor allem die Kreis-Volksmusikpfleger. Was aber nicht heißt, dass nur Bodenständiges, Traditionelles im Archiv gelandet wäre. Es finden sich Stücke und Kompositionen für Blaskapellen ebenso wie für Salonorchester. Und als neulich zwei Musikerinnen ins Landratsamt kamen auf der Suche nach Münchner Couplets, da wurden sie in dem kleinen Archiv mit den Dachschrägen und den zwei Schreibtischen, die hier irgendwie auch noch Platz gefunden haben, ebenso fündig.

„Das hier ist noch klein, aber fein“, meint Klier, der einem dies und jenes zeigt, Werke der E-Musik und Tanzmusik werden im Archiv ebenfalls berücksichtigt. Er selbst hat Musikmanagement studiert und spielt auch verschiedene Instrumente.

Das Stammhirn des Landkreises München

Derweil ist die Bibliothek so eine Art Stammhirn des Landkreises München. Natürlich finden sich hier all die „Heimatbücher“ und Festschriften, die die 29 Kommunen im Speckgürtel um die Landeshauptstadt in den vergangenen Jahrzehnten so herausgegeben haben. Mal ist das weniger Papier, mal mehr,

Grünwald etwa ließ es unter einer dreibändigen Chronik nicht gut sein. Neubiberg hat sich auf einen Band beschränkt, der die Vergangenheit vor der Haustür beleuchtet, aber irgendwann noch ein kleines Fotobüchlein nachgelegt, das als „Portrait einer Gemeinschaft“ verstanden wurde und das Miteinander im Ort heute abbildet. Auch von Kirchheim-Heimstetten gibt es einen kleinen Bildband, der zeigt, wie hier früher gelebt und gearbeitet worden ist, und man darf davon ausgehen, dass von den kleinen Läden, die darin vorkommen, kein einziger mehr existiert.

Wer Lust drauf hat, erfährt beim Durchblättern der verschiedenen Publikationen, dass eine steinerne Armschutzplatte und ein Kupferdolch die ältesten Funde sind, die in Kirchheim gemacht wurden. Die Dinge stammen aus der endneolithischen Glockenbecherkultur, die 2000 vor Christus bestanden hat. Während Aying, wo der arme Emmeram bekanntlich sein Martyrium erfuhr, in seiner Chronik auch den berühmten Tassilokelch abbildet, der allerdings rund 100 Jahre nach Emmerams Foltertod gefertigt worden sein dürfte.

Leuchtturm-Projekte, wenn man welche herausgreifen soll, dürften die Chroniken von Garching und Oberschleißheim sein, an denen jeweils mehrere Autoren mitgeschrieben haben. Dabei hat, was eigentlich unbedingt nötig ist, aber leider nicht immer passiert, Garching für die Aufarbeitung der NS-Zeit eine Historikerin beauftragt. Und auch Pullach ist ja längst dabei, die schlimmste Phase der deutschen Geschichte zu recherchieren, in der Schriftenreihe, die die Gemeinde selbst herausgibt, sind in den vergangenen Jahren schon zwei Bände mit NS-Themen herausgekommen, ein dritter ist in Arbeit.

Während man, weil ja Musik nur lebt, wenn sie auch gespielt wird, Noten aus dem Archiv jederzeit ausleihen darf, sind die Bücher nur vor Ort einsehbar – die Bibliothek, die auch kulturgeschichtliche Wochenschriften und historische Handbücher führt, ist eine Präsenz-Bibliothek. Wer kommen will, meldet sich vorher an. Ansprechpartner ist Kulturreferent Rainer Klier, Telefon:089 / 6221-2286, Mail: KlierR@lra-m.bayern.de

