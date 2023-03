Standorte für Windräder finden: Forschungsprojekt soll Landkreis-Kommunen unterstützen

Von: Charlotte Borst

Im Landkreis München soll bis 2032 mindestens 51 Windräder stehen. Am schwierigsten ist dabei die Suche nach geeigneten Standorten. (Symbolfoto) © IMAGO/Jochen Tack

Der Landkreis München will für die Suche nach Standorten von Windkraftanlagen die TU München mit ins Boot holen. Doch es gibt Kritik, ob das wirklich zielführend ist.

Landkreis – etzt wird es konkret: Bis zu 420 Windräder soll die Region 14 bis 2032 ausweisen, davon entfallen 51 Windkraftanlagen anteilig auf den 667 Quadratkilometer großen Landkreis München. Diskutiert wird nicht mehr, ob Windräder gebaut werden, sondern wie viele und wo? Erste Kommunen haben schon Standorte gemeldet und geraten – wie Haar und Feldkirchen – in Konflikt wegen ihrer Standortwahl. Andere, wie Grünwald, verkünden, dass es bei ihnen gar nicht möglich sei, Rotoren zu bauen.

Aus dem Landratsamt kommt nun ein Angebot, es heißt „Positivplanung Wind“: Der Landkreis will seine 29 Städte und Gemeinden beim Planungsprozess unterstützen und knapp 100 000 Euro für ein Forschungsprojekt investieren. Doch die Kreisräte im Energieausschuss reagierten skeptisch auf diesen Plan: Sie vertagten die Entscheidung auf Montag, 13. März.

Auch Bürger sollen Standortvorschläge machen

Die Idee: Wissenschaftler der TU München, die Energieagentur Ebersberg-München sowie die Firma Eniano entwickeln mit den Kommunen einheitliche Regeln und ein nachvollziehbares Konzept für die Windplanung. Im ersten Schritt kann jeder Bürger auf einer Internetplattform Standorte für Windkraftanlagen vorschlagen und begründen. Anschließend sollen drei oder vier Teilraum-Gruppen für den Landkreis gebildet werden. Jede Kommune entsendet vier Bürger in Workshops, die zwischen dem 12. Juni und 28. Juli zweimal zusammenkommen. „Wir wollen die Arbeit bis zum Sommer stemmen, weil die Zeit rennt“, erklärte Sören Schöbel, Professor für Landschaftsarchitektur an der TUM, die Herangehensweise: „Wenn es uns gelingt, die Gründe in Regeln überzuleiten, entwickeln wir eine regelbasierte Positivplanung.“ So soll eine landschaftliche Ordnung gewahrt bleiben – „kein Streuselkuchen“, so Schöbel.

Landkreis bräuchte eigentlich 100 Windräder

Schon Ende September sollen die Standorte öffentlich präsentiert werden, und Ende Dezember soll ein Strategiepapier dem Regionalen Planungsverband (RPV) übergeben werden. Der Vorteil: Anhand der Regeln könnte man eventuell weitere Vorranggebiete ableiten. Denn um seinen Strombedarf klimaneutral abzudecken, benötigt der Landkreis nicht nur die von der Bundesregierung geforderten 51, sondern eher 100 Windräder, wie Philipp Schramek, Klimaschutz-Chef des Landkreises, in einem Szenario vor einem Jahr den Kreisräten darlegte.

Vorteil: Selbst bestimmen, wo lokale Energie erzeugt wird

Stellvertretender Landrat Christoph Nadler (Grüne), der die Sitzung leitete, sieht in der eigenständigen Suche der Kommunen die große Chance, selbst zu bestimmen, wo lokale Energie erzeugt wird. Andere Kreisräte kritisierten das Forschungsprojekt. Der Brunnthaler Bürgermeister und CSU-Kreisrat Stefan Kern winkte ab: „Die Gemeinden brauchen nicht neue Gremien zur Beschlussfassung.“ Annette Ganssmüller-Maluche (SPD) erklärte: „Wir haben schon mehr Geld für andere Gutachten und Forschungsprojekte ausgegeben, aber hier sehe ich den Mehrwert nicht“, denn die Expertise des RPV reiche aus, und die Zusammenarbeit sei gut. Anders schätzt Oliver Seth (Grüne) die Herausforderungen ein: Investoren würden nur darauf warten, Windräder bauen zu können, warnte er: „Bei der Standortsuche steht das Interesse dahinter, jede Menge Geld zu verdienen, die Frage ist, ob wir das selbst steuern können.“

Investoren lauern schon

