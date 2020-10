Landkreis München im roten Bereich - Landrat Göbel: Maskenpflicht an Grundschulen bleibt

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis München ist über den Schwellenwert 50 geschnellt. Grundschüler müssen Maske im Unterricht tragen. Landrat Göbel hält nichts von Alleingängen wie in München oder Ebersberg.

Landkreis – Jetzt ist es soweit: Der Landkreis München hat den Schwellenwert von 50 bei der 7-Tage-Inzidenz überschritten (62,77) und ist in den roten Bereich der so genannten Söder-Ampel gerutscht. Fast könnte man sagen gesprungen, denn der Anstieg der vergangenen Tage ist durchaus sportlich: Allein seit Dienstag wurden 138 Neuinfektionen gemeldet.

Ab Freitag gültig

Für den Landkreisbürger heißt das ab Freitag, 23. Oktober: Statt wie bisher zehn Personen dürfen sich nun nur noch maximal fünf Personen oder zwei Hausstände treffen; Sperrstunde und Alkoholverbot greifen bereits um 22 Uhr; Maskenpflicht während des Unterrichts gilt in allen Schulen, auch in Grundschulen.

Landrat fordert mehr Einigkeit bei Infektionsschutz

Mehr Einigkeit in Sachen Infektionsschutzmaßnahmen fordert Landrat Christoph Göbel (CSU) und stellt sich demonstrativ hinter die Verfügungen des bayerischen Staatsministeriums. „Wir brauchen einheitliche Regelungen im Land. Sonst kann der Mensch doch überhaupt nicht mehr durchblicken“, sagte er gestern auf einer Pressekonferenz zum Thema.

Kritik an Münchens OB Reiter und Ebersbergs Landrat Niedergesäß

Damit kritisiert der Landrat deutlich den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und den Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß (CSU). Diese hatten jüngst die Maskenpflicht an Grundschulen gekippt, mit der Begründung, die verhältnismäßig wenigen Ausbrüche an Grundschulen tragen nicht wesentlich zum Infektionsgeschehen bei. „Das kann ich nicht gutheißen“, verurteilte Göbel dieses Vorgehen. Er erwarte, dass die Anordnungen des Ministeriums gründlich überlegt und fachlich fundiert sind. „Da kann ich doch nicht als untergeordnete Behörde einfach eine Regelung außer Kraft setzen, weil sie mir nicht sinnvoll erscheint. Wenn die Ausnahme zur Regel wird, dann haben wir Anarchie und können die ganze Party beenden.“

Maskenpflicht im Unterricht heizt brodelnde Diskussion noch mehr an

Das Thema Maskenpflicht im Unterricht hat die ohnehin brodelnde Diskussion um die Sinnhaftigkeit der Schutzmaßnahmen offenbar deutlich angeheizt. Aufgebrachte Eltern hätten in den vergangenen Tagen einen immensen Druck auf ihn und seine Landratskollegen aufgebaut, sagte Göbel.

Zwar könne er als Vater von zwei Kindern im Grundschulalter die Sorgen Eltern durchaus verstehen. Grundsätzlich sei es gerade im teuren Landkreis München, in dem in den meisten Familien beide Elternteile arbeiten müssen, dringend geboten, die Kinderbetreuungseinrichtungen solange wie möglich offen zu halten. Doch müsse „unser oberstes Ziel“ sein, die Geschwindigkeit der in den vergangenen Tagen rasant steigenden Inzidenz „dringend einzudämmen“. Als Landrat halte er sich darum generell an die Vorgaben der Landesregierung – aus Überzeugung und nicht etwa, weil er ein „Papphansel“ sei, der nicht genug Mumm habe, sich über Vorgaben des Freistaats zu erheben.

+ Landrat Christoph Göbel hält nichts von Alleingängen in Sachen Infektionsschutz: „Dann haben wir Anarchie.“ © Schreib

Landrat: „Ich habe keinen Schubladenplan.“

Maske hin oder her, Eltern wünschen sich vor allem einen Planungshorizont, wann es eventuell zu Kita-Schließungen oder Unterricht im Wechselmodell kommen kann. Diesen könne Göbel ihnen aber nicht bieten. „Ich habe keinen Schubladenplan“, sagt er. „Ich kann Corona nicht planen.“ Nur soviel: Wenn die Infektionen weiterhin so rasant und exponentiell steigen wie in den vergangenen Tagen, „dann wird es wieder Distanzunterricht geben“. Denn nicht nur die absolute Höhe der Inzidenz ist relevant, sondern auch ihre Entwicklung.

Der Landrat appellierte an die Bürgermeister der Landkreiskommunen, stark frequentierte Plätze zu melden, um dort ein Maskengebot zu verhängen. Das Landratsamt führt eine entsprechende Liste dieser Plätze. Allerdings sind dort längst noch nicht alle Gemeinden eingetragen. Göbel ermahnte: „Ich erwarte von den Bürgermeistern, dass sie die Sache ernst nehmen“.

Rechtlich relevant ist Einstufung von Ministerium.

Sollte die Inzidenz unter 50 fallen, rutscht der Landkreis augenblicklich in den gelben Bereich der Corona-Ampel. Die Zahlen von Robert-Koch-Institut, Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und Landratsamt variieren mitunter aufgrund unterschiedlicher Berechnungszeiträume. Rechtlich relevant ist immer die Einstufung auf der Internetseite des Bayerischen Gesundheitsministeriums: www.stmgp.bayern.de/coronavirus.