Haushaltsbefragung: Landkreis München nimmt an Mobilitätsstudie teil

Teilen

Welche Verkehrsmittel nutzen die Menschen im Landkreis? Das ist Inhalt der Haushaltsbefragung. © Diekjobst/dpa

Bürger im Landkreis München erhalten demnächst Post mit der Bitte, bei einer Umfrage mitzumachen. Hintergrund der Haushaltsbefragung ist eine Mobilitätsstudie der TU Dresden, an der der Landkreis München teilnimmt.

Landkreis – Die Erforschung der alltäglichen Mobilität der Bevölkerung im Landkreis München nach der Corona-Pandemie ist Gegenstand der Haushaltsbefragung, die von der Technischen Universität Dresden in diesem Frühjahr gestartet wird. Die Untersuchung ist Teil des Forschungsprojektes „Mobilität in Städten – SrV 2023“, das in mehr als 500 deutschen Kommunen und Landkreisen zeitgleich läuft. Der Landkreis München nimmt erstmals an der Studie teil.

Die Befragung richtet sich an Bürger aus allen Teilen der Bevölkerung. Dabei geht es unter anderem darum, ob und mit welchen Verkehrsmitteln sie im Alltag unterwegs sind und welche Entfernungen dabei zurückgelegt werden. Da die Voraussetzungen für die Mobilität individuell sehr unterschiedlich sein können, wird beispielsweise auch nach Führerscheinbesitz, Erreichbarkeit von Haltestellen und dem Zeitaufwand für die täglichen Wege gefragt.

Auswertungerfolgt anonym

Die Adressen der ausgewählten Haushalte wurden nach Angaben des Landratsamtes per Zufallsverfahren aus dem Melderegister gezogen. Diese Haushalte erhalten ein Ankündigungsschreiben, das sie über die Befragung informiert und um ihre Mitwirkung bittet. Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig. Für die angeschriebenen Bürger steht unter 0800/830 18 30 ein kostenloses Infotelefon zur Verfügung. Die Fragen können flexibel über einen Online-Zugang im Internet beantwortet werden. Alternativ steht am Telefon geschultes Interviewpersonal zur Verfügung. Auch ein Webchat ist eingerichtet.

Mit der Durchführung der Erhebung hat die TU Dresden das Leipziger Institut O.trend GmbH beauftragt. Dort werden alle Daten erfasst, anonymisiert und zur Auswertung an die TU Dresden übergeben. Die anonymisierte Auswertung liefert ein differenziertes Bild der jeweils stadt-, gemeinde- und landkreisspezifischen Mobilität.

Die Ergebnisse der Haushaltsbefragung sind eine wichtige Grundlage für eine an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtete Mobilitätsplanung und nehmen beispielsweise Einfluss auf die Nahverkehrsplanung des Landkreises München.

Basis für Verkehrsplanung

Ein zusätzlicher Nutzen entsteht durch den Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größenordnung. Die Gesamtstichprobe des Projekts von mehr als 270 000 Personen ermöglicht es auch, Erkenntnisse zu übergreifenden Trends zu gewinnen, die für die Verkehrsplanung und Verkehrspolitik bedeutsam sind. Hierzu gehört die Entwicklung der Verkehrsmittelwahl. Aber auch die allgemeine Nutzung von Carsharing-Angeboten und Elektrofahrrädern sowie die Mobilität von Kindern, Jugendlichen und Senioren werden analysiert.

Landrat Christoph Göbel ruft alle angeschriebenen Bürger dazu auf, sich an der Befragung zu beteiligen: „Nur durch die aktive Mitwirkung möglichst vieler Bürger können repräsentative Daten gewonnen werden, die für eine bedarfsgerechte Verkehrsplanung unerlässlich sind.“

Das als „System repräsentativer Verkehrsbefragungen“ (SrV) konzipierte Projekt wurde an der TU Dresden bereits 1972 begründet. Durch die regelmäßige Wiederholung dieser Untersuchung im Abstand von fünf Jahren liegen Erkenntnisse zur Verkehrsentwicklung über einen Zeithorizont von nahezu 50 Jahren vor. Sie zeigen unter anderem, dass Mobilität und Verkehr stadt- und gemeindespezifisch große Unterschiede aufweisen können.

mm