So viele Wohnmobile wie nie zuvor: Camping boomt im Landkreis München

Von: Laura Forster

Teilen

Gemütlich unterm Vorzelt sitzen, grillen und die Natur genießen: Das schätzen Camping-Fans am Urlaub mit Wohnwagen oder Wohnmobil. © Tobias Hase

Im Landkreis München boomt die Lust auf Camping. Im vergangenen Jahr wurden so viele Wohnmobile und Wohnwagen angemeldet wie nie zuvor.

Landkreis – Andreas Büchele campt seit Kindertagen. „Ich war früher immer mit meinen Eltern unterwegs, nun erkunde ich mit meiner eigenen Familie Europa“, sagt der Vorsitzende der Freien Wähler Unterhaching. Was das Campen für ihn so besonders macht? „Man kann ungezwungen mit seinem eigenen Hausstand die Welt erkunden. Da wo du bist, bist du immer ein wenig Zuhause“, sagt Büchele.. Überall sind Wohnmobile, Wohnwagen und Campingbusse im Landkreis zu sehen. Nicht mehr nur die Riesenschiffe mit gelben niederländischen Kennzeichen fahren auf der A99 Richtung Süden, auch auf den Landstraßen sind die kleinen Ferien-Wohnungen auf Rädern unterwegs und am Wegrand geparkt sorgen sie immer wieder für Ärger. Spätestens seit der Pandemie ist der Camping-Boom auch bei den Bürgern im Landkreis angekommen.

Interesse bei allen Altersklassen

Davon will auch Andreas Büchele profitieren. Im März hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Er hat seinen Laden bisherigen Farbenladen geschlossen und sich vier Wohnmobile zur Vermietung gekauft. „Es läuft super, wir sind bis September fast ausgebucht“, sagt Büchele. „Dass das Ganze so gut startet, damit habe ich nicht gerechnet.“ Die meisten Mieter sind über Mundpropaganda, seinen Standort im Gewerbegebiet am Grünwalder Weg oder über eine Vermietungs-Internetplattform auf sein Angebot aufmerksam geworden. „Die Wohnmobile sind so ausgestattet, dass man direkt losfahren kann“, sagt Büchele. Die Preise variieren von 99 Euro bis 170 Euro pro Nacht, je nach Saison und Modell. „Alle Altersklassen buchen bei mir – um in den Urlaub zu fahren oder aufs Festival.“ Nötig ist für die Wohnmobile nur ein gültiger Führerschein der Klasse B.

Seit frühester Kindheit campt Andreas Büchele: Heute vermietet er Wohnwagen. © lf

Die rollenden Ferienwohnungen hat Büchele bei einer Caravan-Messe in Düsseldorf entdeckt. „Die Marke Forster hat mich überzeugt. Wichtig ist mir, dass die Technik nicht allzu kompliziert ist und die Mieter damit überfordert sind.“ Bei einem Händler hat er sich mehrere Wohnmobile nach seinen Vorstellungen ausgesucht. „Leider sind alle nicht so geworden wie ich sie bestellt habe, sonst hätte die bei den langen Wartezeiten heute noch kein einziges Wohnmobil.“

Für seine Mieter ist Büchele fast rund um die Uhr erreichbar – bei Fragen, Problemen oder Tipps. „Letztens hat ein älteres Ehepaar etwa die Heizung nicht anbekommen. Ein Anruf und eine kurze Erklärung und alles hat geklappt.“ Wenn die Wohnmobile wirklich mal kleinere Macken haben, dann repariert Büchele diese meist selbst. „Ich habe viel an meinen eigenen Wohnwagen rumgeschraubt.“

Durch Corona hat sich der Boom verstärkt

Dass das Campen immer beliebter wird, „merkt man ganz klar“. Das Interesse sei zwar nicht erst seit der Pandemie da, durch Corona habe sich der Boom aber nochmal verstärkt. „Früher konnte man auf die Campingplätze fahren und hat immer eine Parzelle bekommen. Heute muss man vor allem in den Ferien und in den beliebten Gegenden vorab buchen. Die Zahl der Camper ist gewachsen, die Zahl der Campingplätze aber nicht.“

5000 Wohnmobile angemeldet

Konkrete Zahlen zum Thema Camping im Landkreis München hat das Landratsamt. Ende Mai waren rund 5000 Wohnmobile und Campingbusse und 2200 Wohnwagen gemeldet. Laut Zeitungsdienst Südwest habe sich die Zahl der Wohnmobile im Landkreis seit 2013 (2300) mehr als verdoppelt. Aktuell liegt der Landkreis auf Platz 95 in der Wohnmobil-Bundesliga, wenn die Zahl der Wohnmobile pro 1000 Einwohnern der Maßstab ist. Garmisch-Partenkirchen hat Platz drei inne mit fast 24 Wohnmobilen pro 1000 Bürgern.

Campingausstatter hat viele Neukunden

Dass die Nachfrage nach Campingbedarf in den vergangenen Jahren gestiegen ist, merkt auch der Ausstatter Fritz Berger, der rund 20 Filialen in Oberbayern betreibt, eine davon in Unterhaching. „Seit der Pandemie haben wir viele Neukunden“, sagt Regionalleiter Rüdiger Müller. Dauerrenner seinen Melamingeschirr und Campingmöbel. „Camping ist für Familien günstiger als ein Urlaub im Hotel. Bei den gestiegenen Preisen, merkt man, dass die Leute lieber mit ihren Wohnmobilen und Wohnwagen wegfahren.“