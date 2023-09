Zehn Prozent mehr Arbeitslose im Landkreis München

Zehn Prozent mehr Arbeitslose gab es im Juli im Landkreis München, meldet die Agentur für Arbeit. (Symbolfoto) © Dittrich/Dpa

Im Landkreis München waren im August 5670 Menschen ohne Arbeit. Das sind 521 Personen und damit 10,1 Prozent mehr als im Juli.

Landkreis - Die Arbeitslosenquote stieg von 2,6 im Juli auf 2,9 Prozent. Das geht aus dem Monatsbericht der Agentur für Arbeit in München hervor. Die Zahl derer, die vom Jobcenter des Landkreises München betreut werden lag bei 2491. Das waren 227 Menschen mehr als im Vormonat.

Saisonaler Anstieg stärker als üblich

„Der saisonale Anstieg der Arbeitslosigkeit fällt in diesem Jahr etwas stärker als üblich aus“, analysiert Wilfried Hüntelmann, Chef der Agentur für Arbeit München. „Zum einen macht sich die Urlaubszeit in den Personalabteilungen bemerkbar, zum anderen melden sich in den Sommermonaten junge Menschen nach ihrem Schul- oder Ausbildungsabschluss arbeitslos“, so Hüntelmann. Angesichts der hohen Fachkräftenachfrage rechne man zum Herbstbeginn wieder mit zahlreichen Neueinstellungen. . Bei der Agentur für Arbeit München wurden im August 4121 neue freie Stellen gemeldet. Insgesamt gibt es momentan 14 884 unbesetzte Stellen.

mm