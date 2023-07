Zum Start der Frauen-Fußball-WM schätzen zwei Nachwuchs-Kicker die Lage ein: „Finale ist drin“

Von: Stefan Weinzierl

Trauen der Frauen-Nationalmannschaft jede Menge zu: die Nachwuchs-Kicker Helena Rudrich (l.) und Julian Hahnel von der Fortuna Unterhaching. © Weinzierl

Was der Nachwuchs zur Frauen-Weltmeisterschaft im Fußball zu sagen hat. Dabei geht es auch um Rollenzuschreibungen und Klischees.

Unterhaching – Die Euphorie rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Europameisterschaft in England im vergangenen Jahr war riesig. Bei der unglücklichen 1:2-Final-Niederlage der Fußballerinnen gegen die Gastgeberinnen saßen in Deutschland mehr Zuschauer vor dem Fernseher, als beim WM-Finale der Herren in Katar. Heute nun beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland – ein Grund direkt an der Basis nachzufragen, wie es um den Frauen-Fußball hierzulande bestellt ist und was man sich nach dem enttäuschenden WM-Verlauf der Männer nun vom anderen Geschlecht erwartet. Rede und Antwort stehen Helena Rudrich (12) und Julian Hahnel (13). Beide kicken für die Fortuna Unterhaching. Stürmerin Helena spielte bis zuletzt bei den U13-Juniorinnen, hat aber auch bereits mehrfach in Julians Team, der U13 II der Junioren ausgeholfen.

Ihr hattet beide am Wochenende ein Turnier. Wie ist es gelaufen?

Helena: Nicht so gut. Wir sind leider nur Siebter von acht Mannschaften geworden. Allerdings waren da auch sehr starke Gegner dabei wie Wacker und Schwaben Augsburg.

Julian: Ich bin auch nicht zufrieden. Wir haben beim FC Grün-Weiß Gröbenzell ein Turnier gespielt und sind nur Vierter geworden. Ausgerechnet im letzten Spiel haben wir noch den dritten Platz vergeigt.

Helena, du konntest die Jungs also nicht unterstützen, weil du selbst gespielt hast. Aber ansonsten hast du bei Julians Team schon mehrmals ausgeholfen. Ist das eine große Umstellung für dich?

Helena: Es geht eigentlich. Sie spielen eine etwas andere Taktik als unser Team. Und natürlich sind die Gegner oft größer und stärker als bei den Mädchen. Da ist es auch schwieriger, sich durchzusetzen.

Julian, wie kommt Aushilfsstürmerin Helena bei Euch im Team an?

Julian: Super. Sie ist technisch sehr gut, kann gut dribbeln. Und sie spielt clever. Wenn ein Gegner sie foult, fällt sie auch hin und bekommt einen Freistoß, bei uns klappt das leider häufig nicht so.

Da du in beiden Teams gespielt hast, Helena, bist du ja die Expertin: Wer spielt nun besseren Fußball? Die Jungs oder die Mädchen?

Helena: Das sind die Jungs. Das liegt aber vor allem daran, dass wir bei den U13-Juniorinnen viele junge Spielerinnen haben, die erst zehn Jahre alt sind. Und bei den Jungs sind alle schon zwölf oder 13 Jahre alt. Die sind schneller und besser eingespielt. Bei uns Mädchen gab es bisher nur die U13-Junioren-Mannschaft. Mittlerweile haben wir auch eine U9.

Apropos besser: Wird die Frauen-Nationalmannschaft bei der WM besser abschneiden als die Männer vor gut einem halben Jahr in Katar?

Helena: Ja. Die haben letztes Jahr bei der EM bereits toll Fußball gespielt und richtig gekämpft.

Julian: Ja. Die sind ja letztes Jahr gegen England bis ins Finale gekommen. Das habe ich mir auch im Fernsehen angeschaut. Und die Fußball-Männer sind momentan richtig schlecht.

Kennt ihr einige von den deutschen Fußball-Spielerinnen?

Helena: Alexandra Popp ist richtig gut. Die spielt auch im Sturm wie ich und ist bei den Frauen mein Vorbild. Auch die Torhüterin Merle Frohms ist sehr gut.

Julian: Da gibt es noch die Lina Magull. Die spielt auch beim FC Bayern und, ich glaube, auch in der Nationalmannschaft.

Helena: Ja, die spielt im Mittelfeld und ist richtig stark.

Wisst ihr auch, gegen wen die deutschen Frauen in der Vorrunde antreten müssen?

Helena: Klar. Gegen Südkorea, Marokko und Kolumbien.

Du kennst dich wirklich aus. Wirst du die Spiele im Fernsehen anschauen?

Helena: Wenn es geht, auf alle Fälle. Viele Spiele sind allerdings am Vormittag – und da haben wir noch Schule.

Julian: Zumindest die in den Ferien, will ich mir anschauen.

Von der Männer-Fußball-Nationalmannschaft sammeln ja viele vor jedem großen Turnier die Sticker Wisst ihr, dass es so ein Sticker-Album auch für die Frauen-Nationalmannschaft gibt?

Helena: Nein.

Julian: Echt? Da wird, glaube ich, einfach zu wenig Werbung gemacht.

Was meint ihr, ist der Frauen-Fußball mittlerweile genau akzeptiert wie der Männer-Fußball?

Helena: Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Mädchen- und Frauen-Mannschaften gibt.

Julian: Den Männer-Fußball gibt es halt schon viel länger, deshalb braucht es noch seine Zeit. Die Frauen haben einfach noch nicht so viele Fans – und sie werden auch noch nicht so gut bezahlt wie die Männer.

Noch einmal zurück zur WM in Australien und Neuseeland: Was tippt ihr, wie weit kommen die deutschen Frauen?

Julian: Die werden Weltmeister.

Helena: Ich glaube, dass sie auf jeden Fall ins Finale kommen.

Wer wird dann der Endspiel-Gegner sein?

Helena: Das weiß ich nicht.

Julian: Vielleicht die USA. Die sind Titelverteidiger und haben eine ganz starke Frauen-Mannschaft.