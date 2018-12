Überfall auf Hotel-Rezeptionistin (24) in Unterhaching

Mit einer Waffe hat ein Mann in der Nacht zum Montag die Rezeptionistin des NH Hotels in Unterhaching bedroht. Er forderte Geld und konnte entkommen.

Unterhaching - Es war gegen 02.40 Uhr am Montag, als der Mann über einen Nebeneingang das Hotel in der Leipziger Straße in Unterhaching betrat. Der Täter, vermummt mit schwarzem Mundschutz und dunklem Basecap, hatte laut Polizei eine „augenscheinliche“ Schusswaffe dabei und forderte Geld. Ob es sich tatsächlich um eine echte Waffe handelt, darüber konnte das Polizeipräsidium München am Montag noch keine Auskunft geben. Der Täter nahm aus der von der 24-Jährigen geöffneten Kasse Bargeld und flüchtete dann zu Fuß über den Haupteingang des Hotels in unbekannte Richtung. Die Höhe der Beute liegt laut Polizei im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei nahm sofort die Fahndung auf - ohne Erfolg. Der Mann konnte entkommen. Die Rezeptionistin aus München blieb unverletzt.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter ist 1,70 Meter groß und schlank. Er sprach hochdeutsch und war bekleidet mit einer grünen Jacke, schwarzer Jogginghose, weißen Handschuhen, dunklem Basecap und schwarzem Mundschutz; er war mit einer augenscheinlichen Schusswaffe bewaffnet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.