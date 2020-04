Haushalt auf Krisenkurs: Muss Unterschleißheim 23 Millionen Euro einsparen?

Wegen der zu erwartenden massiven wirtschaftlichen Einbußen stellt die Stadt Unterschleißheim die Weichen, um die Notbremse zu ziehen. Bis zu 23 Millionen können eingespart werden.

Unterschleißheim–Die Stadt hatte sich in diesem Jahr einiges vorgenommen und wollte 52 Millionen Euro investieren. Doch die örtlichen Unternehmen haben wegen der Verdienstausfälle Probleme, die Gewerbesteuern zu zahlen. Stand heute liegt die Gewerbesteuer bei 32,9 Millionen, geplant waren 40 Millionen Euro. „Wir liegen jetzt schon sieben Millionen Euro unter den Gewerbesteuereinnahmen“, sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) am Donnerstag, als der Stadtrat in seiner letzten Sitzung als Ferienausschuss zusammenkam, und das erstmals nicht im August.

Man habe noch keinerlei Erfahrungen mit so einer Situation und könne schwer prognostizieren, wie die Entwicklung weitergehe, sagte Böck. Alle laufenden Projekte hat die Stadt analysiert und geprüft, welche Investitionen verschoben, reduziert oder ganz abgesagt werden könnten. Eine lange Liste wurde erarbeitet. Die Stadt könnte sich einen Finanzpuffer von bis zu 23 Millionen Euro schaffen: 21,6 Millionen könnten bei den Investitionen eingespart werden und 1,8 Millionen beim Bauunterhalt. Das würde die liquiden Mittel erhöhen, die bis dato bei 18 Millionen Euro liegen.

Stadtrat wird jedes Projekt, jede Investition beraten

Auf der Agenda stehen zum Beispiel der Neubau der Michael-Ende-Schule, die Bebauung des Esso-Grundstücks oder der Umbau des Feuerwehrhauses: Die Planer sind hier beauftragt und tätig. Ob es zur Ausführung kommt, wird der Stadtrat für jedes Projekt beraten. Nur der Caritas-Hort ist in der Umsetzung und wird fortgeführt. Fertigstellung soll im Herbst 2020 sein.

Über alle Entwicklungen im Landkreis München rund um das Coronavirus informieren wir in unserem News-Ticker.

Zudem ermächtigte der Ferienausschuss Bürgermeister Böck einstimmig dazu, gegebenenfalls eine Haushaltssperre erlassen zu dürfen. Dann müsste jede Ausgabe geprüft werden. „Angesichts des Puffers von 23 Millionen Euro, den wir verbindlich für die Verwaltung sehen, erachte ich die Haushaltssperre derzeit nicht für nötig“, sagte Böck. Sie sei eine Option, „falls etwas Gravierendes passiert.“ Auf einen „totalen Sparkurs“ will er nicht umschalten, die Stadt sei auch gefordert, „die Wirtschaft in Schwung zu bringen“.

„Gut, dass wir schon heute damit konfrontiert werden“

Die Stadträte unterstützen alle Vorschläge. „Gut, dass wir schon heute damit konfrontiert werden“, sagte Annegret Harms (SPD). Jürgen Radtke (Grüne) mahnte, man sollte die Wohnbauprojekte im Blick behalten. Jolanta Wrobel (ÖDP) bat, zu beachten, „dass wir bei den Bauprojekten nicht aus den Fördermöglichkeiten rausfallen.“

Thomas Breitenstein (SPD) fragte, ob es Überlegungen gebe, wie die Stadt Firmen in Not ihre Hilfe anbieten könne. „Was den Unternehmen fehlt, sind Aufträge“, antwortete Böck, „wichtig sind auch die Aufträge der öffentlichen Hand.“ Stefan Diehl (CSU) regte an, „jetzt wo wir Zeit haben, sollten wir die Projekte noch einmal anschauen. Vielleicht sehen wir Möglichkeiten des alternativen Bauens, vielleicht sind Minderungen bei den Baupreisen möglich.“

Charlotte Borst

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.