1000 E-Ladepunkte im Landkreis - Weg zur Verkehrswende aber noch weit

Von: Stefan Weinzierl

Auch in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wurde das öffentliche E-Ladesäulen-Netz zuletzt ausgebaut: Hier steht Bürgermeisterin Mindy Konwitschny vor der neuen Ladesäule am Rathaus in Höhenkirchen. © Stefan Weinzierl/Archiv

Mittlerweile gibt es über 1000 öffentliche E-Ladepunkte im Landkreis München. Das macht dem Landkreis Mut bei seiner angepeilten Verkehrswende.

Landkreis – Es sind Zahlen, die den Verantwortlichen im Landratsamt Mut machen: Laut dem Ladeatlas Bayern sowie der Ladesäulenkarte der Bundesnetzagentur gibt es im Landkreis München mittlerweile mehr als 1000 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektroautos. Der Landkreis selbst hat einen nicht unwesentlichen Anteil zum Ausbau des öffentlichen Ladenetzes beigetragen. Denn vor viereinhalb Jahren beschloss der Kreistag ein Elektromobilitätskonzept, um eine Verkehrswende einzuleiten. Zentraler Inhalt: der Aufbau einer öffentlichen E-Ladeinfrastruktur zusammen mit interessierten Kommunen sowie mit Unterstützung der Firma Wirelane.

Starke und richtungsweisende Entwicklung laut Landrat Christoph Göbel (CSU)

Allein bis Dezember vergangenen Jahres wurden auf diese Weise 210 Ladepunkte an 63 Standorten im Landkreis geschaffen. „Eine starke und richtungsweisende Entwicklung“, findet Landrat Christoph Göbel (CSU). Er erinnert daran, dass die Zahl der öffentlichen Ladepunkte im Landkreis im Jahr 2018 noch bei 143 lag.

Klimaschutzzielen so wieder einen Schritt näher

Wie Göbel betont, ist der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur ein wesentlicher Bestandteil der Umstellung auf alternative Mobilitätsangebote und damit einer langfristig nachhaltigeren Mobilität. „Gleichzeitig stellen wir damit nicht nur wichtige Weichen für die Antriebswende, sondern kommen auch unseren lokalen wie übergeordneten Klimaschutzzielen wieder einen Schritt näher.“

Deutlich unter fünf Prozent rein elektrisch betriebene Pkw im Landkreis zugelassen

Die von Göbel angesprochene Antriebswende, also die Entwicklung weg von Verbrennungsmotoren hin zur Elektromobilität, kann bisher mit der Tatkraft des Landkreises und seiner Kommunen nicht mithalten. Das Elektromobilitätskonzept des Landkreises sah vor, dass man bis zu 700 öffentliche Ladepunkte vorsehen soll für den Fall, dass fünf Prozent der im Landkreis zugelassenen Fahrzeuge reine Elektrofahrzeuge sind. Von Letzterem ist man weit entfernt. Wie das Landratsamt mitteilt, sind laut den aktuellen Zulassungszahlen deutlich unter fünf Prozent rein elektrisch betriebene Pkw im Landkreis zugelassen.

9290 E-Autos im Landkreis - von insgesamt rund 240.000 Pkw

Immerhin: Langsam aber stetig steigen mehr und mehr Bürger aufs E-Auto um. So ist beim motorisierten Individualverkehr die Zahl der zugelassenen Batterie betriebenen Elektro-Pkw im Landkreis gemäß den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts kontinuierlich gestiegen. Waren es zum 1. Januar 2018 noch 582 Fahrzeuge, liegt die Zahl fünf Jahre später bei 9290 Pkw. Innerhalb der letzten zwei Jahren hat sich die Anzahl der E-Fahrzeuge sogar mehr als verdreifacht. Auch die Menge an Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen ist im Zeitraum von 2018 bis 2023 kontinuierlich gestiegen – von 696 auf 9847 Pkw. Hier flachte der Anstieg aber zuletzt ab. Setzt sich dieser Trend fort, werden die rein elektrisch betriebenen Autos den Hybrid-Modellen bald den Rang ablaufen.

Insgesamt laut Landratsamt derzeit rund 240.000 Pkw im Landkreis zugelassen

Insgesamt sind laut Landratsamt derzeit rund 240 000 Pkw im Landkreis zugelassen. Da gibt es, was die Antriebswende betrifft, noch einiges zu tun. Die Bürger im Landkreis zeigen auch noch kein echtes Interesse daran, aufs Auto zu verzichten. Zumindest legen das die Zahlen nahe. So nahm zwar von 2018 (245 227 Pkw) bis 2022 (238 606 Pkw) die Zahl an zugelassenen Autos kontinuierlich ab. „Seit heuer steigt die Anzahl aber wieder leicht an“, sagt Landratsamt-Sprecherin Franziska Herr.

Landkreis will Ladeinfrastruktur ausbauen

Der Landkreis will jedenfalls die öffentliche und nicht öffentliche Ladeinfrastruktur in seinen Liegenschaften ausbauen. Aktuell besitzt das Landratsamt laut Herr zwölf öffentliche Ladepunkte. „Der Ausbau in den Kommunen unterliegt diesen“, sagt sie. Wichtig sei aber, dass man nicht nur eine Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum anbietet. Für die Versorgung seien auch die private Ladeinfrastruktur, Lademöglichkeiten am Arbeitsplatz sowie Schnellladeparks in Gewerbegebieten und an Autobahnraststätten nötig.

Mehr alltagstaugliche Mobilitätslösungen nötig

Im Landratsamt weiß man aber auch, dass ein gutes Ladesäulen-Netz nicht das Allheilmittel ist. „Der Prozess des Umstiegs der Gesellschaft auf nachhaltige Mobilität passiert nicht nur auf der Straße, sondern vor allem im Kopf“, sagt Herr. Daher brauche es zukünftig noch mehr alternative, nachhaltige und vor allem alltagstaugliche Mobilitätslösungen, die gerade in ländlichen Räumen den Verbrenner oder zumindest den Zweitwagen überflüssig werden lassen.

Bike-Sharing-, Carsharing- und On-Demand-Angebote

„Im Landkreis München sind wir diesbezüglich in einem Großteil der Städte und Gemeinden bereits sehr gut aufgestellt“, betont Herr und verweist auf Bike-Sharing-, Carsharing- und On-Demand-Angebote. Nun gelte es schrittweise, die erprobten Lösungen flächendeckend verfügbar zu machen.