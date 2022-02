„Kunden werden uns fehlen“: Beliebte Tankstellen-Pächter ziehen nach 22 Jahren Schlussstrich

Von: Charlotte Borst

Teilen

Haben ihren Kunden den Besuch angenehm gemacht: Matthias und Claudia Gebhard sagen Servus. © Gerald Förtsch

Nach 22 Jahren ist Schluss: Das Pächter-Ehepaar Gebhard verabschiedet sich von „seiner“ Tankstelle in Unterschleißheim, die immer mehr war als Zapfsäulen und Coffee-To-Go.

Unterschleißheim – Tausend Mal am Tag ist die Tankstelle an der Dieselstraße in Unterschleißheim ein Ort der Begegnung. Wenn auch nur für ein paar Augenblicke. Claudia und Matthias Gebhard haben 22 Jahre dafür gearbeitet, dass selbst flüchtige Kontakte positiv waren. Nun verabschiedet sich das Ehepaar von „seiner“ Allguth-Tankstelle – schweren Herzens.

Unterschleißheim: Tankstellen-Pächter verabschieden sich schweren Herzens

„Zu uns kommt jeder. Der Ingenieur und die Prostituierte, alte Menschen und kleine Kinder“, Matthias Gebhard ist etwas wehmütig, „die Kunden werden uns fehlen.“ Er schaue auf spannende, erfolgreiche, lehrreiche und glückliche Jahre zurück, sagt er. Auch wenn es manchmal anstrengend war.

„Morgens um fünf Uhr die Butterbrezen zu streichen, oder abends um halb elf alles aufzuräumen und zuzusperren, egal ob Montag, Sonntag oder Feiertag.“ Mittendrin im Kommen und Gehen der Kunden ist der 52-Jährige im Laufschritt unterwegs, zwischen Büro, Backshop und Kasse. Alle Antennen auf Empfang gestellt, das Telefon in der Hosentasche oder am Ohr.

Tankstellepächter hören auf - Zufriedene Kunden waren ihr Antrieb

Immer präsent und hilfsbereit. Zufriedene Kunden seien sein Antrieb gewesen, erzählt er. Und die schwierigen Zeitgenossen? „Die waren selten.“ Aggressionen und Stress sind offenbar schon an der Statur von Matthias Gebhard und seinen freundlichen Augen wie von selbst abgeprallt. „Dass Kunden mal gereizt sind, kommt vor“, erzählt er, „aber dass Leute meine Mitarbeiter beleidigen, und ich sie rausschmeißen musste, gab es selten, keine fünf Mal in all den Jahren.“

An der Backshop-Theke rührt ein Lkw-Fahrer den Zucker in einen Cappuccino und gönnt sich eine Pause. Hier kann jeder zwischen 6 und 22 Uhr ausruhen und dann seinen Weg fortsetzen. Fünf Minuten reichen oft schon aus, um den Alltagsstress zu vergessen. Täglich kommen 1800 bis 2000 Kunden. Über die Jahre haben die Gebhards viele freundschaftliche Kontakte aufgebaut, zu Stammkunden, Lieferanten, Nachbarn, die sich bei einer guten Tasse Kaffee willkommen fühlen durften.

Corona: Tankstelle wird zu Treffpunkt für junge Leute - „Wo sollen sie denn hin?“

In der Pandemie ist die Tankstelle auch ein Treffpunkt geworden, gerade für junge Leute. „Wo sollen sie denn hin?“, fragt Matthias Gebhard, „sie treffen sich, putzen fünf Stunden ihre Autos und trinken Red Bull.“ Mit den Jungen sei er gut ausgekommen. „Unterschleißheim ist eine Stadt, aber das Lebensgefühl ist wie im Dorf.“

Claudia Gebhard steht meistens an der Kasse und weiß, was die Stammkunden wollen, – und die Kinder, die durften sich aus einer Kiste ein Spielzeug aussuchen, eine Legofigur, ein Auto oder eine Trillerpfeife. 2002 übernahm sie einen Aushilfsjob in der Tankstelle. Damals studierte sie Sport- und Erziehungswissenschaften. Nach dem Abschluss wurde sie Co-Chefin, Ehefrau und Mutter von zwei Söhnen. Zum Lebenslauf von Matthias Gebhard gehören eine Ausbildung zum Automechaniker und eine weitere zum IT-Informatiker.

Nach 22 Jahren hat der Chef der 10 000 Quadratmeter großen Filiale die Schlüssel für das Gelände in neue Hände gelegt. „Leider trennen sich die Wege“, er atmet tief durch. Über einen neuen Pachtvertrag konnte er mit dem Allguth-Konzern keine Einigung erzielen. Die Gebhards haben die Konsequenzen gezogen und ihren Nachfolger eingearbeitet. „Für uns steht jetzt ein halbes Jahr Auszeit an“, sagt Gebhard. Neue Herausforderungen warten. Wie sie aussehen, ist noch nicht spruchreif. Im Rückblick sind die beiden einfach stolz auf das, was sie mit ihren Mitarbeitern aufgebaut haben.

Weitere Nachrichten aus Unterschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.