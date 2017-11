Nicht mehr ansprechbar: Betrunkener muss   Führerschein abgeben

Der Mann war nicht mal mehr ansprechbar - saß aber am Steuer seines Autos: Volltrunken hat ihn die Polizei in Unterschleißheim erwischt.

Unterschleißheim - Gegen 7 Uhr am Sonntagmorgen wurde der Polizeiinspektion Oberschleißheim ein stark alkoholisierter Mann am S-Bahnhof Unterschleißheim gemeldet. Der 33 Jahre alte Ungar saß laut Polizeiangaben in seinem Auto und war nicht mehr ansprechbar. Da er 1,8 Promille Alkohol im Blut hatte, entzogen ihm die Beamten den Führerschein und nahmen ihn mit auf die Wache.

ses