Auf dem Rad nach Marrakesch: Unterschleißheimer berichtet von seiner strapaziösen Reise

Von: Andreas Sachse

Am Ziel der strapaziösen Reise: Tommaso Weller (21) auf dem Djemaa el Fne, dem Platz im Herzen Marrakeschs. © Privat

Von Unterschleißheim aus ist Tommaso Weller 3555 Kilometer quer durch Europa gefahren. Auf dem Rad. Nach Marrakesch. Hier berichtet er von seiner Reise.

Unterschleißheim – 34 220 Höhenmeter, 3555 Kilometer, 160 Stunden – und das alles in 17 Tagen auf dem Fahrrad: Tommaso Weller (21) ist von Unterschleißheim bis Marokko geradelt. Auf dem Djemaa el Fne, dem Platz der Gaukler, Geschichtenerzähler, Schlangenbeschwörer und Wahrsagerinnen inmitten von Marrakesch angekommen, richtet sich der Blick zurück auf eine Tour voll ungewöhnlicher Begegnungen, spannender Erlebnisse und ungeahnter Erkenntnisse über das eigene Ich.

An seine Grenzen ist Tommaso Weller in den Ausläufern des Hohen Atlas gelangt. Es ist die letzte Etappe vor Marrakesch. Von Quarzazate, einem recht hübschen Berber-Ort, in dessen Umgebung eine ganze Reihe Hollywoodfilme worden sind, über den 2220 Meter hohen Tizi-n-Tichka-Pass runter nach Marrakesch. Die von Touristen häufig frequentierte Strecke ist ziemlich gut ausgebaut. Es ist spät am Nachmittag und obwohl der Bus vier bis fünf Stunden braucht, schiebt Weller das instinktive Gefühl beiseite, sich eine Unterkunft zu suchen. Das Ziel scheint so nah! Und plötzlich bricht ein Sandsturm über dem 21-Jährigen herein.

Wer die Wüste kennt, weiß wie leicht man der Faszination betörender Panoramen erliegt. Farben und Formen vereinen sich am Horizont zu einem gewalttätigen Nichts. Die Gefahr, bei diesem Anblick Zeit und Weg aus den Augen zu verlieren, ist durchaus gegeben. In einem Sandsturm ist an Orientierung nicht zu denken. Auf einen Schlag ist es finster. Die Temperatur fällt, und Weller strampelt in seinem hautengen Radltrikot gegen 60-Stundenkilometer-Böen an. Er ist wütend. So wütend, nicht auf das mahnende Gefühl der Vernunft gehört zu haben. Die Kraft verlässt ihn. Verzweiflung lähmt die Beine. „Das war der Moment, da ich ans Aufgeben dachte.“ Bloß wie? So mitten im Nirgendwo! Wollte er den Sandsturm überstehen, dann musste er weiter.

Es gibt schlechtere Ort für einen Zwischenstopp: Tommaso Weller in Spanien am Meer. © privat

Als er sich spät abends in Marrakesch auf sein Lager sinken lässt, weiß Weller, dass sich vorausgehendes Training gelohnt hat. Als leidenschaftlicher Radfahrer ist er bis Istanbul, nach Flensburg und zur besten Freundin in die Toskana geradelt. Den letzten Schliff holte sich der BWL-Student auf einem Kurztrip an den Gardasee. Wohl am meisten ausgezahlt aber hat sich das mentale Training. Den Schweinehund zu überwinden, wenn morgens um sechs der Wecker nervt und der Sandsturm dir durch jede Pore dringt. „Das Körperliche ist wichtig“, verrät Weller. „Doch ohne Psyche schaffst du das nicht.“

Die ersten zehn Tage seiner Tour bis Gibraltar hat Weller wie eine radelnde Maschine hinter sich gebracht. Bis zu 280 Kilometer am Tag, acht bis zehn Stunden am Stück. Bayern, Baden-Württemberg, kurz in die Schweiz, über die Grenze nach Frankreich und dann schnurstracks gen Süden der Sonne entgegen nach Spanien. „Die ersten zehn Tage waren sportlich gesehen sehr hart.“ Das Wetter ließ mehr als nur zu wünschen übrig. Im Süden Spaniens schließlich kletterte das Thermometer auf über 30 Grad. Der Weg ist das Ziel, schon klar.

Asphalt? Schön wär’s! Seine Tour führte den 21-Jährigen auch durch unwegsames Gelände, wie hier bei Tinghir. © Privat

Für Weller aber stand von vornherein fest, dass seine Tour so richtig erst beginnen würde, sobald er von der Fähre runter, afrikanischen Boden betritt. Nordafrikanische Lebensart, das sich selbst im vom Tourismus überlaufenen Marokko erhaltene arabische Moment, Gäste willkommen zu heißen, überwältigt den Besucher. Als Weller durch die Straßen radelt, jubeln ihm die Leute zu, feuern ihn an, klatschen Beifall. Sobald er anhält, sind er und sein Rad von Neugierigen umringt. Das sind die Momente seiner Reise, die er nicht vergessen kann, die ihm für immer bleiben.

Über Tetouan mit wundervoller Altstadt (Medina) und Chefchaouen und der als immaterielles Kulturerbe geschützten, traditionellen Küche geht es ins Landesinnere. Weller peilt zunächst Meknes an. Und das ist gut so. Die am Fuße des Mittleren Atlas gelegene Berber-Stadt gehört zu den schönsten Marokkos. Drei Tage später ist er in Quarzazate, dem Ort, wo Gladiator, Medicus und Game of Thrones gedreht wurden, und Weller hat keine Ahnung, dass ihm die größte Strapaze kurz bevorsteht.

Drei Tage gönnt er sich zum Abschluss in Marrakesch. Die Stadt mit dem weltbekannten Djemaa el Fne, ist der Aufmerksamkeit wert. Zurück nach München ist er mit dem Flieger. Vom Fahrrad hat er für den Moment genug: „17 Tage, das reicht erst mal!“ Wirklich? Der Sohn eines Italieners mit chinesischen Wurzeln und einer deutschen Mutter hat Hummeln im Hintern. Als nächstes größeres Projekt bereitet er sich auf den Iron Man vor, im August 2024 in Frankfurt. Bis dahin wird er mit Sicherheit noch ein paar Kilometer abstrampeln. Bloß, um fit zu bleiben.

Ein Film von der Tour: Ein befreundetes Filmteam begleitete Tommaso Weller mehrere Tage lang. Der Film ist ab 1. Oktober auf seiner Website zu sehen.

