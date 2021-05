Arzt macht seinem Ärger Luft: „Eine Unverschämtheit, die Leute zu blenden“

Aufhebung der Impfpriorisierung

von Patricia Kania

Am Mittwoch verkündete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Aufhebung der Priorisierung aller Corona-Impfstoffe in den Arztpraxen. Dr. Friedrich Kiener, Hausarzt und Leiter des Unterschleißheimer Impfzentrums, ist fassungslos: „Es ist eine Unverschämtheit, die Leute zu blenden und in dem Glauben zu lassen, jeder würde jetzt schneller zu seiner Impfung kommen.“

Unterschleißheim - Fakt ist, dass Impfdosen nach wie vor Mangelware in den Praxen sind. „Aber öffentlich wird den Menschen vorgegaukelt, wir würden jetzt über astronomische Mengen an Impfstoff verfügen.“ Die Realität sieht anders aus. Die Praxis von Dr. Kiener hätte mit vier Arztsitzen Anspruch auf 200 Dosen in der Woche. Tatsächlich sind es in dieser Woche gerade mal 36 Dosen. Die höchste Menge waren bisher einmal 109 Impfdosen. Hinzu kommen ab nächster Woche die Zweitimpfungen, die mit höchster Priorität vorgenommen werden, um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu gewährleisten. Das bedeutet, dass bei gleichbleibender Liefermenge noch weniger Menschen eine Erstimpfung erhalten. „Hier wird Politik auf dem Rücken der Hausärzte ausgetragen, wir verwalten seit Anbeginn eigentlich nur den Mangel, den die Politik verursacht hat“, ärgert sich Kiener.

Menschen stehen wütend und enttäuscht in der Praxis

Wut, Impfneid und gesellschaftliche Spaltung würden so nur noch mehr geschürt. Das bekommt der Arzt inzwischen auch täglich zu spüren in E-Mails und Anrufen. Keine fünf Minuten nach der Verkündung Söders über die Aufhebung der Impfpriorisierung seien rund 20 Leute in seiner Praxis gestanden und wollten sich sofort impfen lassen. „Die waren natürlich wütend und enttäuscht, als wir sie wieder nach Hause schicken mussten.“ Dafür hat Kiener durchaus Verständnis: „Den Leuten steht es bis zu Oberkante Unterlippe, weil ihnen ständig falsche Hoffnungen gemacht werden.“ Tatsächlich findet es Kiener sogar gut, wenn nicht mehr so stark priorisiert werden würde. Aber man könne eben nur impfen, was man hat.

Große Impfaktion geplant

Der durch das politische Hin und Her und auch durch die Medien verursachte Vertrauensverlust in den Astrazeneca-Impfstoff mache den Ärzten laut Kiener das Leben zusätzlich schwer. Denn zunehmend weigern sich auch Ältere über 60 Jahren, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen. „Die sagen dann: Dann lass ich mich eben gar nicht impfen. Das bremst unseren Impfprogress natürlich auch“, sagt Kiener. Er überlegt jetzt, zusammen mit dem BRK in Unterschleißheim eine große Impfaktion mit dem „Johnson & Johnson“-Vakzin zu starten, sobald der Impfstoff bestellt werden kann. „Vielleicht auf dem Kaufland-Parkplatz, das könnte ich mir gut vorstellen.“