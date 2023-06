Bei Rot in Kreuzung gerauscht: Zwei Schwerverletzte und 40.000 Euro Schaden

Von: Martin Becker

Zwei Schwerverletzte, etwa 40.000 Euro Sachschaden, lange Staus - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls nahe der Autobahnanschlusstelle Unterschleißheim.

Unterschleißheim – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten und insgesamt etwa 40.000 Euro Sachschaden ist es am Montag in Unterschleißheim gekommen. Wie das Unfallkommando der Polizei mitteilt, fuhr ein 85-Jähriger aus Pfaffenhofen um 11. 26 Uhr offenbar trotz roter Ampel in die Kreuzung der B13 bis der Landshuter Straße, direkt an der Autobahnanschlussstelle Unterschleißheim zur A92.

Schwerer Unfall an der Kreuzung der B13 mit der Landshuter Straße. © Feuerwehr Unterschleißheim

Schwerer Unfall im Landkreis München: Skoda und BMW kollidieren

Mit seinem Skoda Octavia war der Pfaffenhofener auf der B13 in Richtung Haimhausen unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierte sein Auto mit dem BMW X3 eines Münchners (59), der – von der Landshuter Straße kommend – geradeaus auf die Autobahn fahren wollte.

Durch den erheblichen Zusammenprall wurde der BMW des Münchners gegen die Ampelanlage geschleudert und kam auf der linken Seiten zum Liegen. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten zudem den BMW einer 54-Jährigen aus dem Landkreis München, die von der Autobahn aus nach links auf die B13 abbiegen wollte.

82-Jähriger nach Unfall mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Die First Responder der Feuerwehr Unterschleißheim, die mit insgesamt 21 Kräften rund zwei Stunden lang im Einsatz war, fanden zwei schwer verletzte Personen vor: den 85 Jahre alten Unfallverursacher und seine Beifahrerin (82), ebenfalls aus Pfaffenhofen; beim 59-jährigen Münchner bestätigte sich das Meldebild einer einklemmten Person nicht, der Mann erlitt eher leichte Verletzungen.

Die 82-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, den 85-Jährigen brachte ein Rettungswagen in die Klinik. Die Kreuzung war über eine Stunde lang komplett gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Mittels einer Drohne wurden auch Luftbildaufnahmen gemacht im Zuge der Unfallanalyse. Den Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen und der Ampelanlage schätzt das Unfallkommando der Polizei auf 40 000 Euro.

