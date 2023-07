Beim Wirtschaftsforum im Hotel Infinity: Wie die Erfolgsstrategie für eine Stadt aussieht

© an

Mit Humor, Ironie und viel Selbstvertrauen haben jetzt Bürgermeister und Bestsellerautor über die Zukunft der Stadt Unterschleißheim sinniert.

Unterschleißheim – Eine lebendige Stadt auf dem Weg in die Zukunft: Auf dem Unterschleißheimer Wirtschaftsforum im Hotel Infinity hat Bürgermeister Christoph Böck (SPD) jetzt den prominenten Gästen das Entwicklungspotenzial der Stadt aufgezeigt.

Geschäftsführer ansässiger Betriebe, Schulrektoren und Unternehmensgründer waren gekommen, um von den Erkenntnissen des bekannten Genetikers und Bestsellerautors, Markus Hengstschläger zu profitieren. Der Ehrengast aus Österreich referierte über den Wert, Zukunft vorhersehen zu können und welche Strategien ihm dazu geeignet erscheinen. Als erfolgreicher Autor mit humoristischem Einschlag verstand er es, sein Publikum mit einer ordentlichen Portion Ironie zu unterhalten.

Verlust von Microsoft und Airbus

Ökologisch, sozial, zukunftsgewandt und innovativ. So sieht Bürgermeister Böck die Stadt, in der er seit zehn Jahren sein Amt ausübt. Nach Rückschlägen durch den Verlust von Microsoft und Airbus zu Beginn seiner Amtszeit ist es ihm gelungen, sich als Bürgermeister mit hochgekrempelten Ärmeln zu präsentieren. Als früherer Projektmanager aus der Automobilindustrie ist Böck der Wirtschaft zugetan. Unternehmen wie MSD, die sich standorttreu erweitern, erhalten die ausdrückliche Unterstützung der Stadt. Dass der Leiter eines Betriebs, der sich in Unterschleißheim niederließ, das Vorwort zur neuesten Ausgabe des Wirtschaftsmagazins „Intime“ verfasst („Endlich Zuhause“), unterstreicht Böcks Ambitionen.

Mehrgenerationen-Wohnen Lohhof-Süd Lieblingsprojekt

Ohne weiche Standortfaktoren wie Bildung, Freizeit und Wohnen kommt ein Wirtschaftsstandort allerdings nicht aus. Business Campus und Koryfeum sind als attraktive Gewerbezentren mit Cafés, Grünanlagen, E-Scootern und Kindertagesstätten aufgewertet. Zu seinen Lieblingsprojekten befragt, nannte Christoph Böck das Mehrgenerationen-Wohnen Lohhof-Süd und das ebenfalls geplante Gartenquartier.

Mehr Wohnraum braucht es

Wohnraum wolle man angesichts des Siedlungsdrucks in verstärktem Umfang schaffen, verkündete der Bürgermeister. 74 Millionen Euro fließen in den Neubau der Michael-Ende-Schule. Bei einem 100 Millionen-Haushalt und lediglich drei Millionen Fördermitteln. Böck ließ erkennen, auf mündige Bürger zu setzen, die über die Beteiligungs-Plattform Consul am Geschick der Stadt partizipieren. Digitalisierung gilt ihm als wichtiges Thema. Ab September soll ein Online-Dienst Gewerbetreibenden den Weg ins Rathaus ersparen.

Minuspunkte in Sachen Ökologie

Wie wichtig es heutzutage für einen Bürgermeister ist, die Zukunft zu lesen und was es für seine Sympathiewerte bedeutet, die gewonnenen Erkenntnisse auf humorvolle Weise zu teilen, mühte sich der Ehrengast zu vermitteln. Dass er zwischen der Landung in München und dem Rückflug nach Wien kaum eineinhalb Stunden Zeit mitbrachte, bescherte n diesem Fall zumindest ein paar Minuspunkte in Sachen Ökologie.

Strategien für eine vorhersehbare Zukunft

Ansonsten verstand es Markus Hengstschläger, das Unterschleißheimer Publikum mit Analogien zu erfreuen. Strategien für eine vorhersehbare Zukunft also: Wer es aus einer Gruppe von 20 Individuen schafft, einen Ball zu fangen, antizipiert Zukunft. Alle rennen durcheinander: Individualität, Diversität, Flexibilität. Das Dreigestirn der Modernität vervollkommnet zu einem Ganzen. Wer es schafft, den Ball zu erhaschen, dem winkt eine Belohnung („Wer den Ball fängt, kriegt den Job“). Ohne Ellbogen funktioniert Gesellschaft nun mal nicht. Die übrigen 19 aus der Gruppe hocken am Boden und beklagen einen Burnout.