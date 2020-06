BMW-Fahrer rettet unvorsichtigen Radler mit Blitzreaktion

Um ein bisschen Zeit zu sparen, hat ein Radler in Unterschleißheim am Dienstag eine auf Rot stehende Ampel umfahren wollen – und wäre dabei fast unter die Räder gekommen.

Unterschleißheim – Am späten Vormittag hätte der 31-jähriger Fahrradfahrer beinahe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Student wollte mit seinem Fahrrad die Bundesstraße 13 an der Kreuzung Münchner Ring in Unterschleißheim überqueren. Da für ihn dieAmpel jedoch Rot zeigte, wollte er diese umfahren, meldet die Polizei.

Radler umfährt Ampel - und übersieht BMW

Deshalb befuhr er zuerst den Fahrradweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung und überquerte die B 13 wenige Meter nach dem Kreuzungsbereich. Hierbei übersah er jedoch einen 59-jährigen Autofahrer, der mit seinem BMW auf der B 13 in Richtung Fahrenzhausen unterwegs war.

Blitzschnelles Ausweichmanöver

In einem schnellen Ausweichmanöver lenkte der Autofahrer seinen BMW gegen die Leitplanke und kam zum Stehen. „Nur durch die hohe Reaktionsgeschwindigkeit des 59-Jährigen konnte Schlimmeres verhindert werden“, meldet die Polizei.

Radler wird angezeigt

Es wurde zum Glück niemandve rletzt. Dem Fahrradfahrer droht nun eine Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeige.





