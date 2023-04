Bürgerversammlung Unterschleißheim: Energiethemen werfen viele Fragen auf

Von: Charlotte Borst

Teilen

Extra-Applaus spenden die Unterschleißheimer den Sicherheitsorganisationen für ihre guten Dienste. © Gerald Foertsch

Neben rund 80 Zuhörern im Saal haben sich bei der Bürgerversammlung in Unterschleißheim im Laufe des Abends 70 weitere online zugeschaltet.

Unterschleißheim – Christoph Böck (SPD) hat die Zuhörer bei der Bürgerversammlung auf den neuesten Informationsstand gebracht. 90 Minuten brauchte er, denn in Unterschleißheim tut sich viel. Die zentrale Botschaft: Viele große Projekte sind angelaufen. Die Stadt kann sich aber nicht alles auf einmal leisten.

Als Landrat Christoph Göbel (CSU) im Bürgerhaus eintraf, holte Böck tief Luft, bevor er mit einem motivierenden „dann können wir ja anfangen“, in seinen flotten Ritt durch die Themen einstieg.

Streaming gefragt

Dass sich neben rund 80 Zuhörern im Saal im Laufe des Abends 70 weitere online zugeschalteten, belegt, dass das Streaming-Angebot sehr gefragt ist. Nachmittags hörten bereits 120 Senioren und eine Gruppe der Pfennigparade den Bericht zur Lage der Stadt. – Dass Unterschleißheim dynamisch unterwegs ist, zeigen nicht nur die vielen laufenden Projekte, die Böck vorstellte. Erstmals knackt die Stadt die Marke von 30 000: Genau genommen haben 30 089 Menschen ihren Erstwohnsitz in Unterschleißheim. Das liege am Zuzug der rund 400 ukrainischen Flüchtlinge, von denen 130 in staatlichen Einrichtungen und 270 privat untergebracht sind. „Das Ganze wäre nicht möglich, wenn nicht die ganze Stadt mit unterstützen würde“, sagte Böck und dankte insbesondere BRK, Stadtverwaltung, Schulen und Kinderhäusern. Die Sicherheitsorganisationen und das Team vom Impfzentrum bekamen im Verlauf des Abends gleich mehrmals Extra-Applaus für ihre Dienste.

Aus Problemen gar nicht herausgekommen

„Die Auswirkungen des Krieges haben dazu geführt, dass wir nach der Pandemie aus dem Problemmanagement eigentlich gar nicht mehr herausgekommen sind“, schilderte der Bürgermeister. Auch die Finanzen kriseln aufgrund von Pandemie und Ukraine-Krieg: „Wir haben deutlich weniger Gewerbesteuereinnahmen eingeplant als in früheren Jahren.“ Ihre großen Wohnbauprojekte und Schulbauten für Michael-Ende-Schule und COG kann die Stadt nicht allein aus den Rücklagen finanzieren und nimmt Darlehen auf. Bei der Gewerbesteuer erwartet Böck bald eine Trendwende: „Im Business Campus und im Koryfeum werden Räume geschaffen, die bewirken werden, dass gute Unternehmen nach Unterschleißheim kommen.“

Frühlingsblüher in Grünanlagen

Von den Bürgern kamen zahlreiche Anträge: Hans Patsch und Birgit Annecke-Patsch schlagen vor, Frühlingsblüher in Grünanlagen und an der Moosach zu pflanzen. „Das bringt nicht nur den Insekten etwas, sondern gefällt auch den Leuten“, sagte Hans Patsch, was Zuhörer durch Applaus und Kopfnicken bestätigten. Böck greift die Idee auf und bat Patsch, sich da einzubringen.

Um Klima- und Energie ging es auch in weiteren Anfragen. Helmut Beck regte eine Bedarfsanalyse für Geothermie-Anschlüsse an. Eine solche Umfrage hat das Rathaus schon vorbereitet: Fragebogen – ein Exemplar zeigte Böck von der Bühne aus – werden an die Haushalte verteilt : „Wir wollen die aktuelle Nachfrage ermitteln“, je mehr sich in einem Viertel ans Fernwärmenetz anschließen wollten, desto schneller schreite der Ausbau voran.

Wann die Buslinien elektrifiziert werden

Petra Schardt fragte, wann die Buslinien elektrifiziert würden. Hierzu antwortetee Landrat Göbel: „Sämtliche Buslinien im Landkreis werden stufenweise bis 2030 elektrisch.“ Für die Unterschleißheimer Linien sei es Ende 2026 so weit. Schardt wünscht sich auch, dass die beliebte Damen-Sauna montags wieder angeboten werde, was laut Böck geplant ist. Im Zuge der Energiekrise war montags zwischenzeitlich geschlossen worden.

Caterine Schonath fragte, warum die Stadt keine PV-Anlagen fördere. Böck erklärte: „Wir haben erwartet, dass es Förderprogramme auf Bundesebene geben wird.“ Der Landkreis unterstütze Interessierte durch kostenlose, unabhängige Beratung über die Energieagentur. Roland Schreitter bemängelte, dass für abgestorbene Bäume noch keine Ausgleichsfläche in Lohhof-Süd geschaffen worden sei. Es habe Lieferschwierigkeiten gegeben, sagte Böck, die Nachpflanzung sei jetzt aber abgeschlossen.

Eine Boulebahn wäre wünschenswert

Für Lacher sorgte Rainer Esser, der sich seit acht Jahren eine Boulebahn wünscht. Über den Bürgerhaushalt wurde sie im Valentinspark realisiert. „Aber sie ist bis heute nicht bespielbar“, Esser ergänzte, die Kugeln rollten nicht, weil erst Kies, dann Sand aufgetragen wurde: „Nächstes Jahr gehe ich in Ruhestand, ich hoffe, dass sie bis dahin fertig ist.“ Zur Misere erklärte Böck: „Wenn Sie eine Boulebahn ausschreiben, gibt es keine technische Spezifikation, wie sie aussehen muss.“ Die Stadt sei verpflichtet, dem günstigsten Anbieter den Auftrag zu geben. Die Firma habe die Boulebahn dann nicht so gebaut wie gewünscht, daher ließ die Stadt nachbessern. „Mein Informationsstand ist, dass es funktioniert“, sagte Böck, nun werde er das Thema erneut im Grünamt besprechen. Landrat Göbel scherzte: „Da ist die Boulebahn wohl einer der wenigen Fälle, wo in Deutschland etwas nicht geregelt ist.“

Michael Kamleitner hofft, dass im neuen Wohngebiet Lohhof-Süd mehr Reihenhäuser entstehen, weil er von seinem Grundstück an der Mallertshofer Straße nicht auf allzu hohe Wände schauen will.

Kneipp-Anlage zu teuer

Helmut Poggemeier wünscht sich eine Kneipp-Anlage, doch hier bremste Böck: „Das können wir angesichts der finanziellen Situation jetzt nicht weiterverfolgen, es wäre teuer, denn wir haben kein geeignetes Fließgewässer.“ Zudem regte Poggemeier niedrigere Eintrittspreise für Ehrenamtliche im Schwimmbad an. Böck sagte, der Eintritt sei für manche schon reduziert: „Viele Kommunen sind gezwungen, ihre Bäder zu schließen. Wir können es uns noch leisten.“ Die Stadt zahle 2023 aber schon ein Defizit von einer Million.