Busfahrer rammt Baum am Eingang zum Volksfest - der fällt quer über den Gehsteig

Von: Günter Hiel

Bus und gefällter Baum am Eingang zum Lohhofer Volksfest. © Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim

Direkt am Eingang zum Lohhofer Volksfest hat ein Fahrer mit seinem Bus der Linie X202 am Mittwoch einen Baum gerammt, sodass dieser auf den Gehweg stürzte.

Unterschleißheim - Der Unfall passierte kurz vor zehn Uhr, meldet die Feuerwehr Unterschleißheim. Zum Glück war dort am Münchner Ring gerade kein Fußgänger unterwegs, und auch der einzige Fahrgast im Bus blieb unverletzt. Das Unfallkommando der Polizei geht von Unachtsamkeit als Unfallursache aus.

First Responder der Feuerwehr und Rettungsdienst kümmern sich um Busfahrer

Um den Busfahrer kümmerten sich die First Responder der Feuerwehr und der Rettungsdienst, wobei der Mann laut Polizei auch unverletzt blieb.

Schon 500 Einsätze in diesem Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim

Für die eingesetzten Kräfte an der Einsatzstelle ging es dann direkt weiter, denn ebenfalls am Münchner Ring verlor ein geparktes Fahrzeug Kraftstoff, der gebunden wurde. Inklusive einer morgendlichen Türöffnung und zwei weiterer Responderalarme, hat die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim am Mittwoch den 500. Alarm im Jahr 2022 abgearbeitet..