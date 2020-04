O’zapft wird heuer nicht: Das bedeutet das Veranstaltungsverbot für Volksfestwirte

Dem Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August fallen auch die Volksfeste zum Opfer, die demnächst hätten angezapft werden sollen. Was das für sie bedeutet, verrät das Festwirt-Paar Greiner.

Lohhof – Nun ist es also offiziell: Bis Ende August wird es deutschlandweit wegen der Corona-Krise keine Großveranstaltungen geben. Das bedeutet auch: Alle bis dahin geplanten Volksfeste finden nicht statt. Die Absagen haben weitreichende Konsequenzen für alle Beteiligten, so auch für die Festwirte vom Lohhofer Volksfest, dem größten seiner Art im Landkreis München.

„Wir sind in diesem Jahr also in einer absoluten Null-Runde“, bestätigt Margit Greiner, die mit ihrem Mann Burkhard das Festzelt bewirtet. Bereits vor der offiziellen Stellungnahme aus Berlin gingen die Greiners davon aus, dass in diesem Jahr gar keine Großveranstaltungen mehr zugelassen werden. Sie müssten daher schauen, „wie wir irgendwie durchkommen“.

„Wir wären dringend auf Frühjahrsfeste angewiesen gewesen“

Denn die goldenen Zeiten mit guten Verdiensten gebe es sowieso schon lange nicht mehr. Jetzt ist bei den Greiners erst einmal Sparen angesagt. Die erste Maßnahme: Sie sind mit ihren Festzelten erst gar nicht zum TÜV. Das spart Geld. „15 000 Euro kostet das, wenn alles ok ist“, sagt Margit Greiner. „Müssen wir reparieren, dann wird’s viel teurer.“ Da sie an keinem Weihnachtsmarkt teilnehmen, stammen die letzten Einnahmen aus dem September 2019 – „wir wären also dringend auf die Frühjahrsfeste angewiesen gewesen“.

Aber nicht nur sie. Auch ihre Zulieferer, der Metzger, Bäcker, Hendlbrater, die Bedienungen und auchdie Schausteller, von denen viele als Soloselbstständige mit etwa einem Karussell oder einer Bude unterwegs sind und nun auf den Ämtern Soforthilfe beantragen. Ähnlich sei die Situation bei den Blaskapellen, meist GbRs, in denen die Musiker als Selbstständige arbeiten. „Ein Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, wie die alle nun über die Runden kommen sollen“, sagt Burkhard Greiner.

Extra-Profit im nächsten Jahr? „Können für die Maß Bier ja nicht 14 Euro verlangen“

Auch die Festwirte blicken in vielen Bereichen noch ins Ungewisse. Einige Verträge mit Kapellen etwa wurden bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie unterzeichnet. In einigen hat Greiner einen Passus aufgenommen, „wonach bei Corona bedingten Absagen kein Anspruch auf Erhalt der Gage besteht“. Überlegungen, die Besucherzahl in einem Festzelt auf 50 Prozent zu reduzieren, halten die Greiners schlichtweg für nicht durchführbar. Bedienungen mit Handschuhen und Mundschutz, Barrieren an der Getränke- und Essensausgabe, Desinfektionsmaßnahmen, das alles seien Kosten, die „wir nicht hereinwirtschaften können. Wir können für die Maß Bier ja nicht 14 Euro verlangen“ sagt Greiner. „Da verzichten wir natürlich mit einem dicken ’leider’ lieber, zumal wir gar nicht wissen, ob die Gäste überhaupt kommen, oder nicht doch lieber aus Angst oder Vorsicht zu Hause bleiben.“

Von günstigen Kreditaufnahmen, wie sie die Staatsregierung propagiert, werden die Greiners so lange wie möglich Abstand nehmen. Schließlich müssen die zurückbezahlt werden, „stellt sich die Frage, von was, wenn wir keine Einnahmen haben. Denn sollte es im kommenden Jahr wieder mit den Festen losgehen, dann trinkt ja niemand die fünf Maß, die er dieses Jahr nicht getrunken hat, wieder herein und bestellt dann zehn Maß“, sagt Burkhard Greiner. Eine wirkliche Hilfe für alle aus dem Bereich der Gastronomie wäre die Umsatzsteuersenkung auf sieben Prozent, „wie sie auch in der Hotellerie angewendet wird. Das würde uns helfen.“ Hieraus könnten Rücklagen gebildet werden. Denn so gut wie jedes Jahr bedarf es zahlreicher Neuanschaffungen, wie einem neuen Holzboden oder einer neue Plane. „Das ist teuer, für 10 000 Euro bekommt man ja heute nichts mehr.“

Über alle Entwicklungen im Landkreis München rund um das Coronavirus informieren wir in unserem News-Ticker.

Burkhard Greiner ist in den Beruf des Festwirts „hineingewachsen“. Vom Vater Hans hat er den Betrieb mit dem Festzeltverleih 1998 übernommen, er kennt Höhen und Tiefen. Eine Bombendrohung beim Weidener Volksfest vor über 40 Jahren hätte der Vater „unbeschadet“ überstanden, „der Sturm am Lohhofer Volksfest am Pfingstmontag vergangenen Jahres samt Evakuierung und Schließung des Zeltes war ebenfalls ein einschneidendes Erlebnis“, sagt Greiner. „Aber wir wussten, das ist eine kurze Sache und daher kein Problem. Nun sind wir einfach nur machtlos und wir wissen nicht, wie lange es geht.“