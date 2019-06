Cubaboarisch 2.0 auf dem Volksfest Lohhof: Wenn Salsa und Oberkrainer Hochzeit feiern

Zum Auftakt des Volksfests Lohhof traf Latin-Gitarre auf Lederhose.

Unterschleißheim – Karibische Rhythmen dringen aus der gut bewachten Umkleide. Ein stämmiger Security vereitelt mögliche Annäherungsversuche allein mit seiner Leibesfülle. Man möchte meinen, die Stones persönlich wären zu Gast im Festzelt auf dem Lohhofer Volksfest. Da öffnet sich die Tür einen Spalt, und Manager Peter Rutz schiebt sich hindurch.

„CubaBoarisch 2.0“ nennt sich die Combo, die am Donnerstagabend das 68. Volksfest eröffnete. Seit März landesweit auf Tour, erfreuen die Musiker um Leo Meixner ihr Publikum mit einem Sound, der sich im Namen der Band widerspiegelt.

Warum 2.0? „Die zweite Version“, verrät Manager Rutz. Leo Meixner, dereinst Sänger der „CubaBoarischen“, einer aus dem oberbayerischen Vagen stammenden Truppe um Onkel Hubert, die seinerzeit bereits bayerische Volksmusik mit südamerikanischen Klängen verknüpfte, scharte junge Musiker und die Kubanerin Yinet Rojas Cardona um sich und gründete „CubaBoarisch 2.0“. „Ein CubaBoarisches update“, sagt Manager Rutz und erfreut sich an der gelungenen Verbalkomposition.

Derweil bahnt sich die Combo ihren Weg zur Bühne. Trillerpfeiffe und Bongo garantieren die nötige Aufmerksamkeit, während die Musiker im Gänsemarsch vorbei an gut 500 Gästen paradieren. Dann ein anständiger Jodler, der aus dem Mund der Kubanerin zunächst ein wenig befremdlich klingt und Meixner schmettert sein „Servus Miteinand!“ in die Runde.

Volksfest Lohhof 2019: Bands, Fahrgeschäfte, Festzug und Programm

Vom ersten Augenblick an heizt die Truppe dem Publikum ein. Conga de Comparsa, der aus Karnevalsumzügen in Havanna bekannte Ritmo Azucar, offenbart visuelle Reize. Yinet Rojas Cardona, die sich – anders als die Herrschaften – selbst mit Gitarre um die Hüften anständig zu bewegen weiß. Daneben Leo Meixner und der etwas fülligere Trompeter Philipp Treichl in Lederhose.

Die Idee, bayerische und karibische Klänge zu vermengen, brachte Meixner von einer seiner Kuba-Reisen mit. Ein bisschen ist es, als würden Erlebnisse und Erfahrungen des Trips in Noten verpackt: Salsa und Oberkrainer feiern Hochzeit. Rum, Weißbier und Zuckerrohrsirup verschmelzen zu einem gar nicht mal so üblen Taste. Ein durchaus charmanter, im Ergebnis recht pfeffriger, Mix aus karibischem Lebensgefühl, dem erdigen Klang der oberbayerischen Seele und spätbarocken Rap-Einlagen.

„Do samma wieder dahoam“, jodelt Meixner dem Publikum zu und greift zur Quetschn. „Auf geht’s zum Tanzen!“ Dass der Aufruf zunächst verhallt, mag mit dem fiesen Temperatursturz um zehn auf nurmehr 19 Grad zurückzuführen sein.

Mit „Desnudo“ hat „CubaBoarisch 2.0“ 2018 so etwas wie einen Sommerhit herausgebracht. Gerade besingen sie die „kubanisch-bayerische Sensation“. Oder doch „Konfusion“? Die dröhnende Anlage auf der Bühne verhindert eine eindeutige Interpretation. Ein Mann, so in den Fünfzigern, verliert sich in den Rhythmen. Die Arme von sich gestreckt, entschwebt er über die hölzernen Planken des Festzelts ins Nirvana seiner karibischen Träume.