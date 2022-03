Diebstahl bei Uhrenmesse in Unterschleißheim

Diebe haben bei einer Uhrenmesse in Unterschleißheim einen Verkäufer bestohlen. © Monika Skolimowska / dpa

Unterschleißheim - Bei der Uhrenmesse am Sonntag, 27. Februar, gegen 12.05 Uhr, befand sich laut Polizei ein 55-jähriger Brite an seinem Verkaufsstand auf der Uhren-Messe im Infinity Hotel in Unterschleißheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 55-Jährige gezielt von einem Mann aus einer vierköpfigen Gruppe abgelenkt. Während sich die Aufmerksamkeit des Verkäufers auf den vermeintlichen Kunden richtete, nutzte ein weiterer unbekannter Täter aus der Gruppe die Chance und entwendete eine Tüte mit den Einnahmen des Verkäufers. Die zwei weiteren unbekannten Täter positionierten sich so, dass der Diebstahl nicht bemerkt wurde. Im Anschluss entfernten sich alle vier Täter aus dem Verkaufsbereich.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem entwendeten Bargeldbetrag handelt es sich um mehrere Tausend Euro. Nachdem der Verkäufer den Diebstahl bemerkte, wurde im Anschluss die Polizei verständigt. Das Kommissariat 65 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München unter Tel. 089/29100 in Verbindung zu setzen.

mm