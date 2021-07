Ein Abschied mit Musik und Dankbarkeit

Sehbehinderten- und Blindenzentrum

Der Abschied vom Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern (SBZ) in Unterschleißheim fiel feierlich aus. Doch die Zeit des Lernens ist für viele Absolventen noch nicht vorüber.

Unterschleißheim – 21 Mittelschüler steuern einem neuen Lebensabschnitt entgegen. Der Abschied vom Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern (SBZ) in Unterschleißheim fiel feierlich aus. Der Schulalltag dagegen war nicht immer einfach.

Besonders das letzte Jahr stellte Schüler, Lehrer, Eltern und Erzieher vor Herausforderungen, wie SBZ-Direktorin Hildegard Mayr zu Beginn der Feierlichkeiten in der Schulaula befand. Sich im Homeschooling allein daheim durch den Lehrstoff zu kämpfen, dürfte den ein oder anderen belastet haben. Lehrer halfen durch die Krise, Eltern motivierten, Erzieher bauten die vielfach an der Seele erschöpften Buben und Mädchen wieder auf. Es durch diese Zeit geschafft zu haben, „darauf könnt ihr stolz sein“, findet Mayr.

Einer will Fleischer werden, ein anderer Kfz-Mechatroniker.

Die Zeit des Lernens ist noch nicht vorüber. Drei Neuntklässler wechseln an die Edith-Stein-Realschule und das Förderzentrum im Haus. Das Gros strebt den Quali über ein berufsvorbereitendes Jahr an. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen stehen ebenfalls hoch im Kurs. Einer will Fleischer werden, ein anderer Kfz-Mechatroniker. Durch die Feier moderierte Förderlehrer Egon Wanitschek, der sich mit dem Auftritt in der Aula in den Ruhestand verabschiedet. Für seine Schüler freute ihn besonders, dass die Entlassfeier „nicht vor den Bildschirm verbannt“ worden sei. Noch gibt die Inzidenz ein echtes Abschiedsfest her.

Die 21 Schüler sind auf zwei Klassen verteilt. Acht von ihnen hängten eine Extrarunde für den Qualifizierenden Mittelschulabschluss dran; der Beste mit einem 1,5-er Schnitt. Auch für die nun beginnende Reise gab ihnen Mittelschulleiterin Maria Setzer, frei nach Antoine de Saint-Exupery („Der kleine Prinz“), mit auf den Weg, das Herz nicht auszuknipsen: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

„Ja, sie werden erwachsen“

Eine eingängige Melodie auf den Lippen („Hurra, ich bin ein Schulkind“) besang Klassenlehrerin Ulrike Kruse hernach die Eigenheiten ihrer Schüler aus der 9l. Elternbeiratsvorsitzende Sandra Tesauro philosophierte nach errungenem Sieg über ein widerspenstiges Mikro über den Wert einer guten Mahlzeit, serviert vom „Kellner des Lebens“. Der blinde Darius aus 9l gab „La Libertad“ zum Besten. Der Song über einen freiheitsliebenden Kubaner von Alvaro Soler, spanisch-deutscher Popstar, inspirierte Darius, perfekt in spanisch zu singen. Deutsch, Rumänisch und Englisch hätte er ebenfalls drauf gehabt.

+ Christoph Kroyer (17) hat Ministerpräsident Markus Söder jüngst für sein ehrenamtliches Engagement bei der Feuerwehr Wasserburg geehrt. Zuletzt war der Schüler bei den Unwettern in Niederbayern im Einsatz. Fotos. gerald förtsch © Gerald Förtsch

Lars und Cian, 9l und 9. Mittelschule, verfassten gar eine Ode auf ihre Zeit im SBZ. Zwölf Jahre hat Lars es locker ausgehalten. Schwierige Tage mitunter, eine tolle Gemeinschaft. „Meistens interessant und lustig“, sagt er und verrutscht in der Zeile seiner Notizen. „Wartet kurz“, ruft er fröhlich. Der Saal gibt die Fröhlichkeit zurück. Dann hat er die Zeile wieder gefunden. Er könne sich sehen, fährt Lars fort, wie er in ferner Zukunft dankbar zurückblickt auf seine Zeit im SBZ, vermutlich mit Wehmut.

Cian sieht das ganz ähnlich. Auch ihn treibt vor allem Dankbarkeit um. Lehrer und Erzieher hätten niemals locker gelassen, als es darum ging, sie beim Erwachsenwerden zu unterstützen. Mitschülern dankt er für die ihm entgegengebrachte Freundschaft.

„Ja, sie werden erwachsen“, murmelt Lehrer Wanitschek irgendwo ins Mikrofon.