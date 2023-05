Evangelische Kirche verkauft Gemeindezentrum

Von: Charlotte Borst

Das Kreuz wird abgenommen, das Maria-Magdalena-Haus entwidmet: Am 9. Juli wird die letzte Messe gefeiert. © MM

Die evangelische Kirche verkauft das Maria-Magdalena-Haus an die Stadt Unterschleißheim. Die wird das Gebäude künftig für soziale und kulturelle Zwecke nutzen.

Unterschleißheim – Die letzte Messe wird am Sonntag, 9. Juli, gefeiert. Dann wird der Gottesdienstraum entwidmet, das Kreuz von der Wand genommen und in einem gemeinsamen Zug zur Genezareth-Kirche getragen. Das Maria-Magdalena-Haus an der Garhart-Hauptmann-Straße wurde seit der Einweihung 1996 als Gemeindezentrum genutzt.

Hohe Betriebskosten haben den letzten Anstoß gegeben

Allen Beteiligten sei der Entschluss nicht leicht gefallen, es nicht weiter zu betreiben, sagt Pfarrerin Mirjam Pfeiffer: „Aber es war notwendig, um weiterhin ein lebendiges Gemeindeleben vor Ort zu erhalten.“ Denn zwei Gemeindezentren, die nur einen Kilometer auseinanderliegen, seien auf Dauer für die Kirchengemeinde nicht finanzierbar. Die stark gestiegenen Betriebskosten seien der letzte Anstoß gewesen, um den Schritt tatsächlich zu gehen. Pfeiffer weist darauf hin, dass die Evangelische Kirche ihr Immobilienkonzept deutschlandweit geändert habe.

Evangelische Kirchengemeinde baut ihr Genezareth-Zentrum aus

Die Kirchengemeinde wird den Verkaufserlös für den Umbau des Genezareth-Zentrums nutzen. Toiletten werden erneuert, im Dach ein Gruppenraum und ein Büro ausgebaut. Im Erdgeschoss finden die „Zeitgeister“ einen Platz. Es gebe viel Verständnis dafür, „dass wir das Miteinander im Genezareth-Zentrum konzentrieren und finanziell mehr Luft für andere Dinge im Gemeindeleben haben“, sagt Pfeiffer, „und das Haus kommt in gute Hände.“

Erwerb der zentral gelegenen Immobilie ist „gute Gelegenheit“ für die Stadt

Das Dekanat hatte der Stadt das Haus zunächst in Erbpacht angeboten, was die Stadt ablehnte. Nachdem der Verkehrswert ermittelt war, habe man sich auf den Verkauf geeinigt. Der Stadtrat beschloss vergangene Woche in nicht-öffentlicher Sitzung den Kauf. Es sei „eine gute Gelegenheit“ gewesen, so Stadtsprecher Stockerl, der Raumbedarf sei gegeben.