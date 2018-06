Foto- und Videoclub Lohhof zeigt Jahresausstellung

Die Mitglieder des Foto- und Videoclubs Lohhof sind bekannt für ihren Ideenreichtum. Die jüngsten Arbeiten hängen im Rathausfoyer in Unterschleißheim.

Unterschleißheim – Sie haben sich mit dem Universum befasst, mit fernen Ländern, Wüsten und mit Pin-ups. Anlässlich der Ausstellung zum 45-jährigen Bestehen des Foto- und Videoclub-Lohhof experimentiert der Vorsitzende Willy Goldbrunner (61) zudem mit Infrarot-Aufnahmen.

Acht Club-Mitglieder stellen im Bürgerhaus Unterschleißheim Fotografien aus, die sie als besonders gelungen werten. Bilder, die wie Bürgermeister Christoph Böck bei der Vernissage entzückt feststellte, „tausend Worte ersetzen.“ Die Werke, sagte Böck, sprächen eine klare Sprache. „Jeder Redner hätte Mühe, dass in ihnen Sichtbare gleichermaßen prägnant in Worte zu fassen.“

Der an der Birkenstraße ansässige Club bietet Foto-Verrückten eine Heimat. Fachsimpeln gehört dazu: „Was für einen Apparat hast Du benutzt? Blende, Verschlusszeit? Welches Objektiv? Womöglich einen Filter? Willy Goldbrunners Werkzeug ist eine „alte X 500“. Als Entwicklungsingenieur fiel es ihm nicht schwer, das Gerät Infrarot-tauglich zu machen. Die Aufnahme von einem bewaldeten Hügel nebst eines pittoresken Häuschens sowie der ungewohnte Infrarot-Effekt ziehen die Blicke magisch an. Er habe zeigen wollen, was technisch möglich ist“, sagte Goldbrunner.

Fragt man ihn, welches Foto ihm selbst besonders gut gefällt, stoppt Goldbrunner vor dem Bild einer Frau, die mit rotem Schirm im Brunnen am Stachus steht. Der Kontrast begeisterte den Fotografen Michael Kalbe, der wegen dieses roten Farbflecks hinter einer Wand aus Wasser auf den Auslöser drückte: „Ich habe die Frau aus den Augenwinkeln gesehen, habe gehofft, dass sie in den Brunnen läuft“, erinnert er sich. „Es war ein heißer Sommertag, und dann stand sie tatsächlich in dem Brunnen.“

Bürgermeister Böck lässt sich ungern eine Ausstellung des Clubs entgehen. Was ihm gefällt und ihn erstaunt, ist die Kunst, „aus Alltäglichem Kunstwerke zu schaffen“. Spannend findet er die Geschichten, „die Künstler mit ihren Bildern erzählen“. Auch heuer widmen sich die Fotografen überraschenden Themen. Dieter Hoffmanns „Animac“-Serie, Fotos von grell geschminkten Schönheiten, erinnert an japanische Mangas. Oder Walter Wittekopfs Fotos von der Maus, die sich geradezu aufreizend dreist vor einer ruhenden Katze aufplustert. Auf dem zweiten Foto geht der Maus die Lässigkeit offenkundig ab. Geduckt und voller Panik sucht sie das Weite. Was wohl hätte ein drittes Foto zu erzählen gehabt? an

Bis zum 15 Juli

läuft die Ausstellung im Unterschleißheimer Bürgerhaus. Das Atelier des Foto- und Videoclubs befindet sich im Caritas-Kinderhaus „Don Bosco“, Birkenstraße 2a. Infos unter www.fotovideo-club-lohhof.de; unter Tel. 089/317 41 02; oder per Mail an: webmaster@fotovideo-club-lohhof.de.