Frisch auf der Welt - 80 Neugeborene bei Babyempfang in Unterschleißheim

Von: Andreas Sachse

Die Eltern kommen beim Babyempfang miteinander ins Gespräch. Dafür ist ist er auch gedacht. Foto: Gerald Förtsch © Gerald Förtsch

Beim Babyempfang in Unterschleißheim kam viel zur Sprache. Auch die fehlenden Erzieherinnen im Freistaat.

Unterschleißheim – „Wir wackeln mit der Hüfte, zappeln mit dem Fuß. Der hängt unten am Bein, genau so soll es sein.“ Dass die Jüngsten aus dem evangelischen Kinderhaus „Arche“ den Babyempfang eröffnen, ist fast schon Tradition. Rund 80 neugeborene Mitbürger und ihre Eltern sind der Einladung der Stadt ins Bürgerhaus gefolgt.

Mitbegründerin vor Ort

Unter ihnen die Mitbegründerin des jedes Jahr um diese Zeit in Unterschleißheim veranstalteten Neubürgerempfangs: Isolde Kalinowski (65) ist dieses Mal als Oma mit von der Partie. Die zwischen September und Oktober anberaumten Termine sind mehr als bloße Infoveranstaltungen. Die Babyempfänge sind als Kontaktbörsen geschätzt, als Möglichkeit, andere Familien kennenzulernen.

Dieser Termine macht dem Bürgermeister viel Freude

Dass ihm die Termine durchaus Freunde bereiten, ist Bürgermeister Christoph Böck (SPD) anzumerken. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht kündigte er das Intro der „Arche“-Kinder an. Das anrührende Singspiel der „Rasselbande“ aus der gleichnamigen Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt und den Wikingertanz von Kindern und Betreuern der Kita Champini beklatschte er nicht weniger.

Mehr neugeborene Buben als Mädchen in Unterschleißheim

285 Babys sind der Stadt seit dem letzten Empfang vor einem Jahr geboren worden. Etwas weniger, als gewöhnlich. Wirklich aus dem Rahmen allerdings fällt, dass heuer deutlich mehr Buben als Mädchen das Licht der Welt erblickten (143 zu 128). Was die Statistik betrifft, irrt der Bürgermeister nie. Daten zur Bevölkerungsentwicklung pflegt die Stadt wie einen Schatz. Die jungen Eltern im Festsaal des Bürgerhauses ließ Böck wissen, ein weiteres Kinderhaus im neuen Gartenquartier in Planung zu haben. Zusätzliche Kita-Plätze sollen im Zusammenhang mit dem in Lohhof Süd anvisierten Mehrgenerationenwohnen entstehen.

Etwaigen Ängsten um einen Betreuungsplatz nahm der Unterschleißheimer Bürgermeister von Vorneherein die Luft aus den Segeln. Bei gegenwärtig 349 Krippen-, 1047 Kindergarten- und 531 Hortplätzen – dazu Großtagespflege, Tagesmütter und Mittagsbetreuung – ist die Stadt insgesamt gut aufgestellt.

Nahe am Weltkindertag

Als Isolde Kalinowski das Konzept für einen Babyempfang entwickelte, habe man bewusst den Empfang im Umfeld des Weltkindertags angesetzt, der heuer zwei Tage zuvor, am Freitag, im Bürgerhaus gefeiert wurde. Eltern sollten sich beim Babyempfang unverbindlich informieren können, was die Stadt den Jüngsten zu bieten hat. Auch das ist seither Tradition, ebenso wie der Auftritt der Jüngsten aus dem Kinderhaus „Arche“, die sich mit einer drolligen Einlage verabschiedeten: „Eine Hand zum Gruß und noch ‘ne Hand zum Gruß. Wir machen winke, winke, winke, winke, winke, winke, winke für den Körperteil Blues.“