Zuflucht im Landkreis München: „Jeden Morgen hoffe ich, der Krieg ist aus“

Von: Laura May

Hoffnungslosigkeit trifft auf Hilfsbereitschaft: Auf der Flucht vor dem Krieg finden Ukrainer ein vorübergehendes Zuhause bei Familien im Landkreis.

Unterschleißheim/Unterhaching – Diese Menschen kennen sich nicht. Sie haben unterschiedliche Heimatorte, Träume und Erinnerungen. Seit einigen Tagen teilen sie jedoch ein Schicksal: die Flucht vor dem Krieg in der Ukraine und ein vorübergehendes Zuhause bei Familien im Landkreis. Ihre Hoffnungslosigkeit trifft auf Hilfsbereitschaft.

Ein Flugzeug fliegt über den Unterhachinger Fasanenpark. Yurii Cholodovian zuckt zusammen und schaut verängstigt in den Himmel. Das Geräusch erinnert ihn an die Kämpfe in seiner Heimatstadt Kramatorsk in der Ostukraine.

Der 64-Jährige sitzt gemeinsam mit seiner Frau Iryna Cholodovian am Küchentisch von Emil Salzeder, der sie bei sich in Unterhaching aufgenommen hat. Die beiden wurden aus ihrem Leben herausgerissen. Deutsch oder Englisch sprechen sie nicht. Unterstützung bei der Kommunikation bekommen sie von Salzeders russischer Nachbarin Elena Kuznitsova. Auch gemeinsame Wodka-Runden mit ihr helfen ihnen, die Schrecken des Krieges zu verarbeiten. Die Russin kam vor sechs Jahren von Moskau nach Deutschland und freut sich, dass sie dem ukrainischen Pärchen die Ankunft etwas erleichtern kann. Sie schämt sich für ihre Heimat. Sie habe das Regime dort noch nie unterstützt. „Ich sage immer wieder: Putin ist ein Mörder.“ Sie hätte nie gedacht, dass er wirklich in die Ukraine einmarschiert. „Für mich sind Ukrainer Freunde“, sagt sie.

Wenn Elena Kuznitsova gerade nicht zum Übersetzen da ist, unterhält sich Emil Salzeder per Übersetzungsapp mit seinen Gästen. Abwechselnd sprechen sie kurze Sätze in ihr Smartphone. Die abgehackte Computerstimme gibt auf Deutsch dann die Fluchtgeschichten des Paares wieder. „Bis zum vierten März blieben wir – dann hatten wir zu viel Angst“, erzählt Iryna. In ihrer Heimat wurden Wohnviertel bombardiert. Ein Afghane, der selbst vor dem Krieg in die Ukraine geflohen war, half ihnen, das Land zu verlassen. Sie kamen über Moldawien und Rumänien nach Deutschland.

Über die Münchner Freiwilligen kamen sie schließlich zu Emil Salzeder nach Unterhaching und haben hier erst einmal eine Bleibe. Sogar arbeiten können sie schon: Gemeinderat Salzeder hat ihnen einen Job im Garten der Spielvereinigung organisiert. Doch auch wenn alles den Umständen entsprechend gut läuft, sind ihre Gesichter von Sorgenfalten gezeichnet. Vor allem wenn sie von ihrer zurückgelassenen Katze erzählen, haben beide Tränen in den Augen.

Emil Salzeder ist nicht der einzige im Landkreis, der seinen privaten Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung stellt. Quer durch die Gemeinden nehmen Leute Schutzsuchende auf. Sabra und Mori Goodzari sind gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn Dani bei Lissy und Hermann Meyer in Unterschleißheim im ausgebauten Dachgeschoss untergekommen. Bereits nach 2015 hatte das Ehepaar einen jungen Syrer dort aufgenommen. Sie wollen helfen, wo es geht. Mori und Sabra Goodzari kommen ursprünglich aus dem Iran. Aufgrund ihres christlichen Glaubens wollen sie allerdings auf keinen Fall zurück. Die Ukraine ist seit rund 15 Jahren ihre Heimat. „Wenn der Krieg vorbei ist, kehren wir sofort zurück“, sagt Mori, „ich habe sogar angeordnet, in der Ukraine beerdigt zu werden, wenn ich sterbe.“ Wegen seines iranischen Passes durfte er, anders als ukrainische Männer, ausreisen. Vier Tage lang ist der 40-jährige Computeringenieur von seiner Heimatstadt Boryspil in der Nähe von Kiew mit dem Auto nach München gefahren. Ein ehemaliger Studienkollege, der hier wohnt, riet ihm dazu. Als sechs Kilometer von ihrem Haus entfernt Raketen einschlugen, packte Familie Goodzari ihre Sachen und fuhr los.

Auch Oxana Kocheharova wurde vom zunehmenden Beschuss ihrer Heimatstadt Odessa gezwungen, mit ihrem sechsjährigen Sohn Yarik zu fliehen. Auch sie kam nach Unterschleißheim. Am 24. Februar begann der Beschuss. „Yarik hatte Geburtstag und ich wartete auf die Gäste, als die Explosionen losgingen“, erzählt Oxana. Sie ging, weil sie Angst um ihren Sohn hatte. Alleine wäre sie geblieben und hätte die Ukraine unterstützt, sagt sie. In überfüllten Zügen und Bussen kam sie an die polnische Grenze und von dort aus nach München. „Es war eine Schande, wie Familien sich von ihren Männern verabschiedeten, Teenager vor ihren Vätern knieten und sie anflehten nicht zu gehen“, erzählt die 31-jährige. Sie selbst sei geschieden und ohnehin schon lange selbstständig.

Nach einer langen Fahrt, stundenlangen Warteschlagen und Aufnahmeprozedere wurden sie an Michael und Manuela Backhaus vermittelt. Das junge Paar hat eine dreijährige Tochter und einen fünfjährigen Sohn. Die beiden Buben haben nur ein paar Minuten gebraucht, um sich anzufreunden und miteinander zu spielen. Bei den Erwachsenen läuft die Kommunikation, wie auch bei den anderen Familien, über eine App. Trotzdem verstehen sie sich gut. „Wir haben mit Oxana ein perfektes Match“, schwärmt Manuela Backhaus, „sie ist erst seit einer Woche da und wir haben schon das Gefühl, uns ewig zu kennen.“

Auch Oxana ist unendlich dankbar für die offenherzige Bleibe. Vor allem, weil ihr Sohn Yarik nachts nicht mehr zittert und friedlich schläft. Trotzdem wünscht sie sich nichts sehnlicher, als so schnell wie möglich in ihr geliebtes Odessa zurückzukehren. Sie erzählt von der schönen Architektur, dem Meer, den bunten Farben und offenen Menschen dort. „Jeden Morgen wache ich auf und hoffe in den Nachrichten zu hören, dass der Krieg wieder vorbei ist.“

So funktioniert die schnelle Hilfe: Das sind die Rechte der Geflüchteten aus der Ukraine

Geflüchtete aus der Ukraine müssen in Deutschland kein Asylverfahren durchlaufen. Sie bekommen in der Europäischen Union einen vorübergehenden Schutz für zunächst ein Jahr – eine Verlängerung auf drei Jahre ist möglich. Ukrainische Kriegsflüchtlinge bekommen demnach eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes. Das gilt auch für Kriegsflüchtlinge ohne ukrainischen Pass, die vor dem 24. Februar „ihren rechtmäßigen Aufenthalt in der Ukraine hatten und nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können“, so ein Sprecher der Regierung von Oberbayern. In Bayern werden Vertriebene aus der Ukraine einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten zugewiesen.



Auf den Landkreis München entfallen laut einem Verteilungsschlüssel zwischen 1300 und 2600 Geflüchtete, teilte das Landratsamt München mit. Reisen Geflüchtete visumfrei für den Zeitraum von 90 Tagen nach Deutschland ein, unterliegen sie keiner Meldepflicht. Bleiben sie länger, ist eine Registrierung notwendig. Für den Regierungsbezirk Oberbayern gilt, dass alle Kriegsflüchtlinge mit ukrainischer Staatsangehörigkeit zentral von der Regierung von Oberbayern registriert werden. Privat untergekommene Ukrainer sollen sich zunächst unter der E-Mailadresse ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de melden. Sollten Geflüchtete keine private oder kommunale Unterbringung finden, gibt es für sie die Möglichkeit zur Unterbringung in bestehenden Asylunterkünften.



Das Ankunftszentrum der Regierung von Oberbayern in der Maria-Probst-Straße 14 in München ist in diesem Fall die erste Anlaufstelle für alle Kriegsflüchtlinge, die sich in Oberbayern aufhalten. Im Ankunftszentrum erfolgt die Verteilung auf verschiedene Unterkünfte. Betroffene haben einen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sie müssen aber – wie auch andere Asylsuchende – erst das eigene Einkommen und Vermögen bis auf einen Eigenbetrag einsetzen. Ukrainische Geflüchtete haben Zugang zu medizinischer Versorgung wie Asylbewerber.



Ihnen wird durch die Flüchtlings- und Integrationsberatung geholfen, zudem können sie „unkompliziert“ eine Arbeitserlaubnis bekommen, teilte die Regierung von Oberbayern mit. Vertriebene aus der Ukraine können auch die öffentlichen Verkehrsmittel im MVV-Raum kostenlos nutzen, so der Verkehrsverbund. (mw)