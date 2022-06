Grüne im Stadtrat: Spitzenkandidatin zieht sich zurück - Nachrücker steht fest

Von: Charlotte Borst

Die Grünen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Rebecca Riedelbauch (Grüne) verlässt aus beruflichen Gründen den Unterschleißheimer Stadtrat. Ihr Nachfolger steht bereits fest.

Unterschleißheim – Bei der Kommunalwahl belegte sie den Spitzenplatz ihrer Partei. Nun zieht sich Rebecca Riedelbauch als Stadträtin zurück. Am 28. Juli vertritt sie zum letzten Mal die Grünen im Unterschleißheimer Stadtrat.

Darüber freuen kann sich nur eine Person. Bernhard Schüßler, der erste Nachrücker bei den Grünen, der seit zwei Jahren hoch motiviert im Ortsverein der Grünen mitmischt. Der 22-Jährige studiert Politikwissenschaften und Journalismus, ist Sprecher des Grünen-Ortsverbands, engagiert sich für „Fridays For Future“ Unterschleißheim und besuchte das Blinden- und Sehbehindertenzentrums am Ort.

Die Corona-Pandemie hat das Leben in vielerlei Hinsicht verändert. Die Kinder- und Jugendtherapeutin Rebecca Riedelbauch, die eine Praxis in Neufahrn (Kreis Freising) betreibt, ist in vorher nicht absehbarem Ausmaß gefordert. In ihrer Praxis erlebt sie eine erhebliche Zunahme von Patientenanfragen. „Seit zwei Jahren werden wir von Anfragen quasi überrannt. Ich musste meine Arbeitszeit massiv aufstocken“, sagt die 39-Jährige. Nach den Sommerferien wird sie in neuen Räumen mit einer Kollegin eine Gemeinschaftspraxis eröffnen.

Schüßler „scharrt schon mit den Hufen“

Aufgrund dieser Entwicklung fehlt ihr die Zeit für die Kommunalpolitik. „Es bleibt am Abend wenig Energie, um mich so in die Themen einzuarbeiten, wie ich mir das für meine Arbeit als Stadträtin vorgenommen hatte.“

Viel mehr Kinder und Jugendliche benötigen aufgrund der Pandemie und ihrer Begleiterscheinungen Unterstützung. „Corona hat viele Probleme verschärft“, sagt Riedelbauch. Zu den häufigsten Erkrankungen gehörten zu Anfang der Pandemie soziale Ängste und depressive Störungen. Die Probleme, wegen denen ihre Praxis aufgesucht würden, hätten sich aber deutlich verschlimmert. „Es kommen zunehmend Patienten mit Essstörungen, Selbstverletzungen und neuerdings auch mit Zwangsstörungen.“ Der Leidensdruck der Familien sei groß. „Wenn Eltern früher einen Therapieplatz für ihre Kinder suchten, haben sie den Vormittag wegen der Schule meistens ausgeschlossen. Jetzt heißt es: Egal wann, ich nehme jeden Termin“, berichtet die Psychologin.

Leider könne sie ihr Amt aufgrund der aktuellen Situation nicht mehr angemessen ausfüllen. „Ich wollte immer etwas zurückgeben“, sagt Riedelbauch, deren ganze Familie sich ehrenamtlich für die Kommunalpolitik engagiert. Ihre Eltern Alex und Marianne gehörten dem Oberschleißheimer Gemeinderat an, in dem nun auch Bruder Sebastian vertreten ist. „Aber ich gebe den Staffelstab jetzt weiter an Bernhard Schüßler, der quasi schon mit den Hufen scharrt.“ Schüßler ist seit 2016 bei den Grünen aktiv.

