Sinnvoll oder nicht? Debatte um ausgeschaltete Straßenbeleuchtung

Von: Charlotte Borst

Licht aus: Die Beleuchtung wird in einigen Straßen ausgeknipst. (Symbolbild) © dpa

Die Stadt Unterschleißheim schaltet in manchen Straßen und an manchen Plätzen künftig nachts die Beleuchtung aus.

Unterschleißheim – Die Beleuchtung wird in einigen Straßen und an Plätzen mit keinen oder wenigen Einwohnern, vor allem aber im Gewerbegebiet südöstlich der B13, in tiefer Nacht abgeschaltet. Das hat der Stadtrat mit 17:12 beschlossen.

Energie wird knapper. Warum also nachts die Straßen beleuchten? Diese Überlegung und die guten Erfahrungen anderer Gemeinden motivierten den Arbeitskreis Energie, dem Stadtrat dieses Sparpotenzial vorzuschlagen. Die Stadt wird demnächst einige Laternen zwischen 0 Uhr und 5 Uhr ausknipsen, etwa am Andreas-Danzer-Weg, an der Birkhahnstraße, an der Daimler-, Diesel-, Edison- und Einsteinstraße, um einige der 27 Straßen zu nennen. Auch die Schichtwechsel der zwölf größten betroffenen Betriebe wurden berücksichtigt.

„Was wir hier veranstalten, ist ziemlich konzeptlos“

Stefan Diehl (CSU) nannte die Maßnahme „völlig hirn- und planlos“: „Was wir hier veranstalten, ist ziemlich konzeptlos. Wir sprechen von 20- bis 50 000 Kilowattstunden. Wenn wir die Sauna ein paar Grad runterfahren sind das ganz andere Dimensionen, die kaum einer spürt. Mir fehlt ein Konzept für die ganze Stadt. “ Das Argument, dass nachts auf den Straßen nichts los sei, könne im Sommer nicht gelten: „Da ist um zwölf Uhr nachts auch noch was los.“

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) hält auch kleine Maßnahmen für sinnvoll: „Wenn Sie der Meinung sind, Energiesparen ist Blödsinn, können Sie das gerne vertreten. Ich bin der Meinung, wir sollten Energie sparen.“ Es gebe zu jedem Vorschlag einen Gegenvorschlag. „Alles zum Thema Energieeinsparung kann totgeredet werden. Dann manchen wir gar nichts und irgendwann gehen die Lichter vielleicht ganz aus.“ Peter Kremer (AfD) war aus Sicherheitsgründen dagegen: „Wir halten die Abschaltung aus Kostengründen im Wohngebiet für nicht vertretbar.“

Energie sparen

Es gehe nicht um Kosteneinsparungen, erwiderte Böck, „es geht darum, Energie zu sparen“. Annegret Harms (SPD) geht es um die Vorbildfunktion der Stadt: Die Bürger machten sich viele Gedanken über Strom und Gas. „Wenn wir keine Vorbildfunktion an den Tag legen, weiß ich nicht, wie wir argumentieren sollen. Wir können signalisieren: Diesen Weg gehen wir mit euch.“

Die Bayernwerke prüfen nun die Machbarkeit, legen ein Angebot vor. Wie lange die Umstellung dauert, steht noch nicht fest. Das Technische Bauamt geht von maximal drei Monaten aus.

