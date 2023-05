Hohe Baudichte: Unterschriften gegen Wohnbaupläne in Lohhof Süd

Von: Charlotte Borst

Haben Zettel mit Einwendungen verteilt: Michael Hebestedt (l.) und Michael Kamleiter vor dem neuen Baugebiet. © PRIVAT

Anwohner in Lohhof-Süd wehren sich gegen den geplanten Wohnungsbau auf dem „Mehrgenerationen-Campus“ an der Kreuzstraße.

Unterschleißheim – Die Anwohner halten die Geschossbauten auf dem städtischen Grundstück für überdimensioniert und fordern eine „verhältnismäßige“ Höhenentwicklung, die zum Altbestand passt. „Nein zu diesem Bauwahnsinn“, steht in roten Buchstaben auf 500 Zetteln, die Michael Kamleiter und Michael Hebestedt vor einer Woche verteilt haben, und die Gleichgesinnte bis 2. Juni bei Kamleiter abgeben können.

Über 100 Exemplare seien mittlerweile unterschrieben in seinem Briefkasten eingeworfen worden, sagt Kamleiter. „Wir wollen die Neubauten nicht verhindern, aber wir wollen Verhältnismäßigkeit.“ Die neuen Häuser sollten optisch und von der Höhe und Dimension zum Altbestand passen.

Was man unter modernen Reihenhäusern versteht

Der Garten der Familie Kamleiter grenzt an das Baugebiet, das auf einem Acker entstehen soll. Sein Haus an der Mallertshofer Straße 14c misst mit Erdgeschoss und Dachgeschoss bis in den Giebel 9,70 Meter. Die aktuelle Planung des Stadtrats lässt hinter einem sieben bis zehn Meter breiten Grünstreifen mit integriertem Rad- und Fußweg insgesamt 159 Wohneinheiten erwarten, davon seien 18 „echte Reihenhäuser“, sagt Kamleiter: „Unter dem Begriff ,Moderne Reihenhäuser‘ mit zwölf Wohneinheiten sind letztlich auch nur Geschosswohnungen auf vier Etagen zu verstehen.“

Baudichte extrem hoch

Die Baudichte sei dreimal so hoch wie die im restlichen Lohhof-Süd. Kamleiter würde auf ein Gebäude schauen, das gestaffelt von zwei Stockwerken auf vier Stockwerke anwächst, also von zehn auf 15 Meter Höhe. Der Stadtrat hatte die Wandhöhe in Blickrichtung zur Bestandsbebauung aus Rücksicht auf die Anwohner terrassiert, um den Übergang zum restlichen Lohhof-Süd niedrig zu halten.

Dennoch fordern die Anwohner die Stadt auf, eine Höhenentwicklung umzusetzen, die sich an die Ortsrandbebauung mit Erdgeschoss und Dachgeschoss anpasst. Zudem soll ein Grünstreifen ohne Fuß- und Radweg realisiert werden, der durchgehend zehn Meter breit ist.

Einwendungen noch bis 2. Juni

Die Stadt hatte im Januar 2022 über die Beteiligungsplattform „Consul“ Bürger befragt, wobei Doppelhaushälften mit 132 Stimmen und Geschossbauten, also Wohnungen, mit 128 Stimmen nahe beieinander lagen. Kamleiter dagegen rechnet einzelne Umfrage-Komponenten zusammen: Er kommt auf knapp 66 Prozent, die sich Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften, beziehungsweise Wohnungen mit 120 Quadratmetern wünschten, und wirft der Stadt vor, den Bürgerwillen zu ignorieren. Bürger können noch bis zum 2. Juni Einwendungen bei der Stadt einreichen.