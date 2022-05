Im Einsatz für das soziale Miteinander

Von: Andreas Sachse

Teilen

Gründungsmitglieder der „Zeitgeister“ (v.l.): Hans-Joachim Kippe, Astrid Scholz-Grün, Monika Kippe, Renate Wanner-Hopp, Sandra Nägele und Carmen Deffner. © Andreas Sachse

Unterschleißheim – Ersatzoma gesucht? Jemand, der mit dem Hund Gassi geht? Oder am Computer hilft? Die unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde gegründete Initiative „Zeitgeister“ bringt in Unterschleißheim Helfer und Hilfsgesuche zusammen.

Im 13. Jahr der Initiative ist es den Zeitgeistern endlich vergönnt, ihr zehntes Jubiläum zu feiern. Im Maria-Magdalena-Haus in Unterschleißheim trafen sich langgediente Mitstreiter. Darunter Gründungsmitglieder, wie Astrid Scholz-Grün, die „Mutter der Zeitgeister“.

Seit 13 Jahren hilft die Initiative in Notlagen

Corona hatte den ursprünglichen Terminplan unterlaufen. Ein Rückblick auf das Jubiläumsjahr 2020 erinnert an die chaotischen Anfangstage der Pandemie: „Die Planungen liefen auf Hochtouren und dann kam... Sie wissen schon, das gemeine Virus.“ Wohl dem, dem es gelingt, sich trotzdem seinen Humor zu bewahren!

Weil Humor allein nicht aus jeder Notlage hilft, vermittelt die Initiative Zeitgeister fachkundig Hilfe. Oft sind es Senioren, die um Unterstützung im Alltag bitten. Handreichungen im Haushalt, um unüberwindlich gewordene Hindernisse zu bewältigen, wie Koordinatorin Sandra Nägele erläuterte. Kleinere Besorgungen, Gardinen aufhängen oder einfach nur Gesellschaft leisten. Nägele ist die einzige Angestellte der Initiative. Acht Stunden pro Woche hält sie den Laden am Laufen und bringt Anfragen und Angebote zueinander. Die von der Stadt unterstützte Initiative versteht sich als Freiwilligenbörse. Ein niederschwelliges Angebot für Senioren, Behinderte oder Alleinerziehende.

57 Namen stehen aktuell auf der Liste

Für Menschen, die dringend Unterstützung brauchen – im Jargon der Initiative „Zeitnehmer“ genannt. Auf der anderen Seite stehen Freiwillige, die ihr Know How anbieten, um anderen Menschen zu helfen, die „Zeitgeber“. Möglichst unterschiedliche Fähigkeiten sind gesucht: Handwerkliche oder technische Hilfen, Talent für Gartenarbeit, Babysitting oder Helfer für Fahrdienste.

Auf keinen Fall will Zeitgeister in Konkurrenz zu gewerblichen Anbietern stehen. Wie die Zeitnehmer rekrutieren sich Zeitgeber, die ehrenamtlichen Helfer, zu einem Gutteil aus Senioren. Sandra Nägele bereitet die Freiwilligen im persönlichen Gespräch auf ihre Aufgabe vor. Gegenwärtig führt sie 57 Namen in ihrer Kartei.

Die Mutter der Zeitgeister, Astrid Scholz-Grün erinnerte an die durchaus mit Komplikationen behafteten Anfänge. So manchen Graben habe sie überwinden, sich gegen vielerlei Widerstände in den Köpfen der Menschen zu Wehr setzen müssen. „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“ Das mit Alt-Kanzler Helmut Schmidt (SPD) in Verbindung gebrachte Zitat ließ Scholz-Grün an ihre Grenzen gelangen. „Ich habe zu Heulen begonnen“, gestand die überaus rüstig wirkende Seniorin. Das sei ihr hernach nie wieder passiert. Die Zeitgeister, frohlockte Scholz-Grün, hätten den sprachgewaltigen Pessimisten Helmut Schmidt widerlegt.

Zeitgeister engagierten sich im Helferkreis Asyl und während der Pandemie. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs unterstützen sie die Ukraine-Hilfe. Zwei Familien aus Odessa und Kiew sind im Maria-Magdalena-Haus untergebracht.

Zeitgeister-Büro:

Ev. Kirchengemeinde, Maria-Magdalena-Haus,Gerhart-Hauptmann-Str. 10; Tel. 089/ 317 814 14; 0176/ 42 06 49 47;

E-Mail zeitgeister-ush@web.de