Der neue Haushalt in Unterschleißheim: Stadt plant Investitionen trotz Corona-Flaute

Von: Max Wochinger

Großprojekt Schule: Der Neubau der Michael-Ende-Schule soll insgesamt 50 Millionen Euro kosten. Die Planung dafür dieses Jahr: 5 Millionen. © Lukas Prommer

Die Pandemie drückt die Gewerbesteuereinnahmen. Die Stadt greift deshalb für die Finanzierung von neuen Wohnungen auf Rücklagen zurück und nimmt Schulden auf.

Unterschleißheim – Die Pandemie lässt erneut die Gewerbesteuereinnahmen in Unterschleißheim schrumpfen. Um den Haushalt für dieses Jahr dennoch auszugleichen, greift die Stadt auf Geld aus dem dicken Rücklagen-Polster zurück. Der Stadtrat hat den Haushalt für 2022 einstimmig abgesegnet.

Die Einnahmen aus Steuern und anderen Erträgen von knapp 107 Millionen Euro können die Gesamtausgaben (fast 115,5 Millionen) nicht ausgleichen, es fehlen inklusive fälliger Zinsen knapp 9,5 Millionen Euro. Und das trotz geplanter Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr: Mit 40 Millionen plant die Stadt, 2021 waren es noch 35 Millionen. 2021 war das schwächste Jahr seit 2010, was die Gewerbesteuereinnahmen angeht. Die Einschränkungen der Pandemie seien für die Wirtschaft in Unterschleißheim in diesem Jahr „deutlich geringer“ als in den Corona-Vorjahren, so die Verwaltung. Die Gewerbesteuer ist die Haupteinnahmequelle.

Personalkosten gehören zu größten Posten

Die Personalkosten gehören zu den größten Posten auf der Ausgabenseite. Knapp 14,4 Millionen; noch nie waren die Ausgaben für Mitarbeiter der Stadt so hoch. Für 2022 wurden drei neue Stellen geschaffen, zudem bekommen zwölf Mitarbeiter mehr Gehalt. Insgesamt gibt es fast 280 Angestellte in der Verwaltung.

Haushalt kompakt Erträge: 106,7 Millionen Euro (2021: 94,3 Mio.)

Aufwendungen: 115,5 Euro (108,4) Einnahmen:

Gewerbesteuer: 40 Millionen Euro (35 Mio.)

Einkommensteuer: 25,1 Millionen Euro (24 Mio.)

Umsatzsteuer: 5,2 Millionen Euro (5,9 Mio.) Ausgaben:

Kreisumlage: 37,1 Millionen Euro (35 Mio.)

Verwaltungs- und Betriebsaufwand: 20,8 Millionen Euro (19,3 Mio.)

Personalkosten: 14,4 Millionen Euro (13,9 Mio.)

Für Investitionen stellt die Stadt knapp 29 Millionen Euro zur Verfügung. Der größte Posten sind Planungskosten für den Neubau der Michael-Ende-Schule. 5 Millionen veranschlagt die Kämmerei für 2022. Der Startschuss für den Neubau der Schule wurde vergangenes Jahr wegen sinkender Steuereinnahmen auf 2023 verschoben. Die neue Schule soll rund 50 Millionen kosten. Gebaut werden soll auch ein neuer Kinderhort der Caritas (3,7 Millionen) und das Gartenquartier mit einer Kita (2,5 Millionen). Der Umbau der Fahrzeughalle des Roten Kreuzes kostet 2,6 Millionen. Für den Kauf neuer Flächen gibt die Stadt 4,7 Millionen aus.

2,7 Millionen Euro neue Schulden

Um die Differenz von Einnahmen und Ausgaben abzufedern, greift die Stadt auf ihre Rücklagen zurück. Nach Ablauf des Haushaltsjahres liegen immer noch knapp 40,5 Millionen auf der hohen Kante – ein dickes Polster. Der Plan sieht zudem vor, 2,7 Millionen an neuen Schulden aufzunehmen. Ende 2022 liegt der Schuldenstand voraussichtlich bei knapp 3,5 Millionen. Der Anstieg der Verschuldung ist auf das Darlehen für den Bau von Wohnungen in der Kiebitzstraße zurückzuführen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 117,5 Euro, deutlich unter dem Landesschnitt (546).

„Trotz der angespannten Haushaltslage müssen wir dennoch weiter investieren“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Brigitte Huber in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Der städtische Wohnungsbau sei viele Jahre vernachlässigt worden. Sie ist froh über den Bau des Gartenquartiers am Businesscampus. Hier soll ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit 31 barrierefreien Wohnungen entstehen. Glücklich war die Kommunalpolitikerin auch über Investitionen in den Klimaschutz: Photovoltaik-Anlagen, Ausbau der Geothermie, E-Ladestationen.

CSU-Fraktion sorgt sich um steigende Baupreise

Die CSU-Fraktion im Stadtrat sorgt sich um steigende Baupreise. Mit Blick auf den Wohnungsbau etwa im Gartenquartier sagte Stefan Diehl: „Wir können nur hoffen, dass uns die Baupreise keinen Strich durch die Rechnung machen.“ Für den Neubau der Michael-Ende-Schule sei kein Puffer vorgesehen, sagt er. „Wir sitzen auf einem Pulverfass.“

Benjamin Straßer (SPD) gab den geplanten Investitionen Rückendeckung. „Die Stadt investiert in Angebote für Kinder und Jugendliche, es gibt Kitas und Mehrgenerationenwohnen.“ Ausgabenjahre seien gute Jahre. „Unterschleißheim ist eine soziale Stadt.“