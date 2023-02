Zum 100. Geburtstag eine Rathausuhr

Von: Charlotte Borst

Der Eingang zum Rathaus. © Gerald Förtsch

Unterschleißheim – Anlässlich ihres 100. Geburtstags im Mai möchte die Unterschleißheimerin Irmgard Stronk der Stadt eine Uhr für den Rathausplatz schenken.

Unterschleißheim - Mit einer „richtig, richtig guten Nachricht“ überraschte Martin Reichart (Freie Bürgerschaft) am Ende der jüngsten Stadtratssitzung das Gremium. Anlässlich ihres 100. Geburtstags im Mai möchte die Unterschleißheimerin Irmgard Stronk der Stadt eine Uhr für den Rathausplatz schenken. Martin Reichart verlas einen Brief, in dem Irmgard Stronk erklärt, sie wolle Unterschleißheim „etwas Gutes tun“.

Brief der Stifterin verlesen

Weil es der Stadt aus „haushalterischen Gründen“ gerade schwer möglich sei, möchte sie einspringen. Mit 20 000 Euro will sie eine Uhr beschaffen und der Stadt dafür 10 000 Euro im Voraus und weitere 10 000 Euro bei Lieferung überweisen. „Ein großer Wunsch wäre es, wenn die Uhr zu meinem Geburtstag am 28. Mai in Betrieb wäre“, schreibt sie.

An der Westseite soll die Uhr angebracht werden

Die Uhr soll voraussichtlich an der Westseite des Rathauses, links an der Fassade angebracht werden. Auch ein Modell hat die 99-Jährige schon vorgeschlagen und ihrem Brief in Kopie beigelegt. Ob die Wahl auf diese Uhr trifft, wird die Bauabteilung mit Irmgard Stronk abstimmen und alle weiteren Schritte vorbereiten.

Irmgard Stronk ist die Witwe des Gründers der Freien Bürgerschaft, Wolfram Stronk. „Sie ist noch richtig fit“, betonte Reichart. Ihr Mann war ein bedeutender Kommunalpolitiker, 30 Jahre im Gemeinderat, davon einige Jahre als Zweiter und Dritter Bürgermeister. Wolfram Stronk war Träger der Goldenen Bürgermedaille und maßgeblich am Aufbau der städtischen Infrastruktur beteiligt.

