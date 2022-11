Gruselspaß im Geisterschloss: Jugendliche strömen ins „Gleis 1“

Von: Andreas Sachse

Teilen

Schauriger Empfang: Ein Skelett in schwarzer Robe empfängt die Gäste, bevor sie ins Gruselhaus eintreten. © Andreas Sachse

Weit über 1000 Besucher holten sich am Halloween-Wochenende im Unterschleißheimer Jugendtreff ihre Portion Gänsehaut ab. Der Verein „Gestalten.Begeistern.Unterschleißheim“ hat sich mit dieser Aktion selbst übertroffen.

Unterschleißheim – „Point of no Return“ ist irgendwo am Eingang zum Gruselhaus zu lesen. Von hier aus führt also kein Weg zurück. „Mit Herzschrittmachern kein Zutritt!“ hätte man besser noch anfügen sollen. So gruslig war es im Geisterschloss, in das sich das Unterschleißheimer Jugendzentrum „Gleis 1“ verwandelt hat. Es hätte wohl jede Geisterbahn locker in den Schatten gestellt.

„Die überrennen uns“

Weit über 1000 Besucher holten sich am Halloween-Wochenende im Jugendtreff ihre Portion Gänsehaut ab. „Die überrennen uns“, schnappt Tina Kornherr (56) nach Luft. Am Eingang zum „Gleis 1“ ist man bemüht, den Ansturm zu regulieren. Gut 800 Besucher sind Samstag und Sonntag ins Gruselhaus geströmt. Tags drauf zu Halloween fiel die 1000er-Marke. Es ist noch früh am Abend, und die Schlange der Wartenden reicht bereits bis zur Straße. Als der letzte Gast mit bleichem Gesicht und zittrigen Knien nach 22 Uhr verabschiedet ist, zählt man 522 Besucher allein für den Montag. Der Rekord aus dem Vorjahr mit 400 Besuchern war pulverisiert.

Knochen, Modergeruch und schaurige Klänge

Gleich hinter dem gläsernen Zutritt zum „Gleis 1“ grinst der Sensenmann die Gäste an. Hin und wieder erhebt er sich, verrenkt die unter einer schwarzen Robe verborgenen, bleichen Knochen und aus den Augenhöhlen erstrahlt ein kaltes Licht. Nicht empfohlen für Kinder unter zwölf Jahren ist direkt davor zu lesen. Was wie die FSK bei Filmen alle Mal als Ausweis für gute Unterhaltung taugt, lässt im Gruselhaus auf echten Horror hoffen. Wie viele Besucher diesen Gedanken hernach bereuten? Unklar. Wie man so hört, soll der ein oder andere Erwachsene von den eigenen Kindern als Nervenbündel nach draußen geleitet worden sein.

Kreativer Horror

Wer die Pforten ins Gruselhaus durchmaß, verließ nicht bloß die ihm bekannte, reale Welt. In den modrig riechenden, düstren Gängen voller Schrecken verlor man nur allzu leicht die Richtung. Schaurige Klänge, eklige Spinnen und Nebelschwaden raubten einem den letzten Nerv. Derart orientierungslos stolperte man an fürchterlichen Gestalten vorbei. Seelenlose Kreaturen, in die mitunter Leben fuhr, die einen aus der Dunkelheit in schnarrendem Ton zum letzten Gebet riefen.

Verein ist in Sachen Spaß für Kinder und Jugendliche unterwegs

Das Gruselhaus ist vor Jahren als Privatvergnügen im elterlichen Heim der Familie Kornherr entstanden. „Das ist schnell immer größer geworden“, erzählt Sohn Raphael (29). Man zog in eine Doppelgarage um, nahm den Vorplatz dazu. Das Projekt Gruselhaus wuchs weiter. Während der Pandemie riefen die Kornherrs schließlich den Verein „Gestalten. Begeistern. Unterschleißheim“ (GBU) ins Leben. Der mittlerweile 19-köpfige Familien- und Freundeskreis tritt für ein „liebens- und lebenswertes Unterschleißheim“ ein. Seither ist man in Sachen Spaß unterwegs. Der Verein organisiert Ferienangebote für Kinder und Jugendliche, Ausflüge, Nachtwanderungen, Zauber-Schulen sowie Schmink- und Kostümworkshops. Das Highlight im Programm aber ist und bleibt das Gruselhaus zu Halloween. Und da hat man sich heuer ein weiteres Mal übertroffen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.