BMW gibt Schleißheim einen Korb

Der Autobauer BMW sucht anderswo weiter nach einem neuen Standort. Das Gebiet zwischen Ober- und Unterschleißheim steht nicht mehr zur Debatte. Über die Vorgeschichte zu der Absage ärgert sich ein Rathauschef besonders.

Unterschleißheim/Oberschleißheim – Das Hoffen und Bangen, je nachdem ob man Befürworter oder Gegner des Vorhabens fragt, ist vorbei. In einem Brief an die Bürgermeister von Unterschleißheim und Oberschleißheim hat BMW mitgeteilt, dass ein gemeinsames Gewerbegebiet zwischen den beiden Kommunen nicht als neuer Standort für den Autokonzern infrage kommt. Das teilte Unterschleißheims SPD-Rathauschef Christoph Böck mit. Darüber hinaus sei die vereinbarte Vertraulichkeit aufgehoben worden, weshalb Böck nun offen informieren könne.

Geheim-Verhandlungen seit April 2018

Demnach gab es seit April 2018 Verhandlungen der beiden Kommunen mit BMW – mit einbezogen sei auch das Landratsamt gewesen, das neben dem interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Oberschleißheim und Unterschleißheim weitere Flächen vorgeschlagen habe. Welche, das verrät Böck nicht – wohl wegen der diesbezüglich gegenüber BMW weiter bestehenden Vertraulichkeit.

Im Mai und Oktober habe der Unterschleißheimer Stadtrat dann mehrere Beschlüsse zu einer Bewerbung gefasst. Welche, das könne der Bürgermeister erst mitteilen, wenn der Stadtrat, so der Plan, in seiner nächsten Sitzung am 11. April offiziell den Wegfall der Geheimhaltung beschließt.

Zuletzt sei nochmals in einer gemeinsamen Sitzung von Gemeinderat Oberschleißheim und Stadtrat Unterschleißheim auf das vereinbarte Stillschweigen hingewiesen worden. „Gleichzeitig gab es von dem Unternehmen die Mitteilung, dass eine Entscheidung über die Standortvorauswahl im April 2019 erfolgen soll, und das Ergebnis anschließend öffentlich bekannt gegeben wird.“

Geheimhaltung den Mitarbeitern zuliebe

Gegen den Vorwurf der Geheimniskrämerei wehrt sich Böck: „Vielmehr ist schon mit der ersten Information zu dem Vorhaben unstrittig gewesen, dass so eine bedeutsame Entwicklung nur unter Einbeziehung der Bevölkerung erfolgen kann.“ Zunächst habe man aber BMW Vertraulichkeit zugesichert, „weil BMW seine Mitarbeiter über eine Standortverlagerung erst informieren wollte, wenn eine konkretisierte Vorauswahl getroffen ist, um zu vermeiden, dass diese einen Arbeitsplatzwechsel aus der Presse erfahren“.

Ärger über CSU-Vorstoß

Verärgert zeigt sich Böck über das Vorgehen der CSU, die dieses Schweigegelübde mit ihrem öffentlichen Vorstoß gegen das Projekt unterlaufen und damit den Bürgern die Möglichkeit auf eine Beteiligung an der Entscheidung genommen habe. Zudem zeigte sich Böck pikiert darüber, dass schon im vergangenen Herbst nichtöffentliche Informationen zum möglichen BMW-Standort zwischen Ober-und Unterschleißheim an die Öffentlichkeit gelangt waren.