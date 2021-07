Kein Wasser mehr nach Blitzeinschlag

Tausende Haushalte in Unter- und Oberschleißheim waren am Samstagabend kurzzeitig von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Tausende Haushalte sitzen kurzzeitig auf dem Trockenen

Tausende Haushalte in Unter- und Oberschleißheim waren am Samstagabend kurzzeitig von der Wasserversorgung abgeschnitten. Grund war laut Bürgermeister Christoph Böck ein Stromausfall, vermutlich durch einen Blitzeinschlag in das Stromnetz des Wasserwerks.

Unterschleißheim - Normalerweise schaltet das System laut Bürgermeister automatisch um auf Notbetrieb. Am Samstag allerdings habe hier eine Steuerungsweiche nicht funktioniert. Dadurch liefen die Pumpen nicht, und die Wasserversorgung fiel für etwa eine halbe Stunde aus. Das ganze Team des Wasserwerks inklusive Leiter Josef Geitner sei sofort zum Standort am Berglwald geeilt, um das Problem zu lösen. Nachdem eine Weiche überbrückt werden konnte, liefen die Pumpen wieder an. Der Normalbetrieb war laut Böck gegen Mitternacht wieder hergestellt. Es werde nun analysiert, warum der automatische Notbetrieb nicht funktioniert hat.

mm