Unterschleißheimer fahren kostenlos Bus

Für Fahrten in der Stadt werden Tickets erstattet

von Charlotte Borst schließen

Unterschleißheim – Die Idee kam aus dem Bürgerhaushalt 2020. MVV-Busse sind ab dem 1. Juli in Unterschleißheim kostenlos.

Einwohner mit erstem Wohnsitz in der Stadt können Fahrkarten im Rathaus einreichen, die sie in den Buslinien L215, L218, L219 für innerstädtische Fahrten entwertet haben. Die Kosten werden ihnen dann zurückerstattet.

Geld für Tickets wird erstattet

Eine pauschale Lösung über den MVV ist nicht möglich, der weist lokale Sonderregeln zurück und übernimmt den damit verbundenen Mehraufwand nicht. Das haben auch andere Kommunen erfahren. Unterschleißheim schließt sich also dem Beispiel von Garching und Unterföhring an, wo sich die Bürger seit einigen Monaten bereits per Antrag an die Rathausverwaltung Fahrtkosten erstattet lassen können.

Gerade werden die Formulare erstellt, „dann können wir beginnen“, sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses. Erstattet werden die Kosten zunächst probeweise ein Jahr lang, beziehungsweise bis das Budget von 15 000 Euro ausgegeben ist. Die Bürger können Kurzstrecke-Karten und Streifenkarten sammeln und quartalsweise per Post ins Rathaus schicken.

Nur Fahrkarten in Papierform

„Viele Leute kaufen ihr Ticket digital über das Handy“, Brigitte Weinzierl (CSU) befand, „da müssen wir eine Lösung finden, um diese Leute nicht auszuschließen.“ Rebecca Riedelbauch (Grüne) hält das Ticket auf dem Smartphone für zeitgemäß.

Doch den digitalen Fahrscheinkauf wird die Stadt nicht berücksichtigen. „Wer weiß, dass er sich ein Ticket erstatten lassen will, kauft die Papierform“, sagte Böck. Zwar lässt sich dabei nicht kontrollieren, wer den Fahrschein gelöst hat und wo derjenige wohnt. Aber auch so sei für die Verwaltung der Aufwand schon groß, wie Bernd Knatz (ÖDP) bemerkte. Böck vermutet ohnehin: „Es werden eher die Älteren nutzen, für die Jüngeren gibt es das wirklich günstige 365-Tage-Ticket.“