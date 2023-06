Nach gelungener Kronenbesteigung regnet es Süßigkeiten

Von: Andreas Sachse

Die Zuschauer beim traditionellen Festakt der Siebenbürger Sachsen applaudieren. © Fotos: Dieter Michalek

Riedmoos – Die Kronenbesteigung ist der Höhepunkt beim Kronenfest der Siebenbürger Sachsen. In Riedmoos haben die mehrere hundert Zuschauer den Altknecht gefeiert.

Ein wenig Magnesiumpulver auf Hände und Stiefel verteilt, dann strafft sich der Körper des Altknechts. Geschickt wie ein Klammeraffe schiebt Philipp Spielhaupter sich den aalglatten, neun Meter hoch ragenden Baumstamm hinauf. Keine Minute hat der Altknecht der Siebenbürger Sachsen für dieses Bravourstück gebraucht. Die Kronenbesteigung ist Höhepunkt des alljährlich um Johanni (24. Juni) und Peter und Paul (29. Juni) in Riedmoos gefeierten Kronenfests der Kreisgruppe München.

Am Baumstamm hoch bis in die blumengeschmückte Krone

Oben, in der blumengeschmückten Krone, lässt der Altknecht sich einen guten Tropfen aus der vorjährigen Rebe schmecken, bevor er reichlich Süßigkeiten zu Boden regnen lässt. Ungeduldig drängten sich Kinder, die ihre Trachten zum Einsammeln ausbreiten, um den Stamm.

Schließlich setzt Philipp Spielhaupter in Mundart zur Kronenrede an. Der siebenbürgisch-sächsische Dialekt ist dem Luxemburgischen verwandt. Wie Kreisgruppen-Sprecherin Heidi Mößner erklärt, sind die im Rhein-Main-Mosel-Gebiet beheimateten Ahnen der Siebenbürger Sachsen im 12. Jahrhundert dem Ruf des ungarischen Königs gefolgt, sich in den Grenzregionen des damaligen Ungarn niederzulassen. Der König benötigte sie als Schutz gegen Hunnen und Tataren.

Wie ein Klammeraffe erklimmt Altknecht Philipp Spielhaupter den glatten Baumstamm beim Kronenfest in Riedmoos © Dieter Michalek

Im Münchner Norden sind die Siebenbürger Sachsen gern gesehen. Die Tanzgruppen aus Landshut, München und Lohhof bereichern jedes Gemeindefest. Die vielfach über Generationen weitergereichten, liebevoll gepflegten und nicht selten gut 100 Jahre alten Trachten sind ein Hingucker. Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) zählt sich daher zu den Stammgästen der Kronenfeste. In seinen Augen stehen die Siebenbürger Sachsen für seinen Traum, das in Europa dereinst die Grenzen fallen mögen. „Außerdem fühl ich mich in kurzer Lederhose sauwohl!“

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Fall der Mauer haben Siebenbürger Sachsen ihre Heimat verlassen, um sich vorzugsweise in Bayern und Baden-Württemberg niederzulassen. Wilhelm Dietrich ist mit seiner Familie bereits 1984 nach Deutschland gekommen. Daheim in Reußmarkt, einem kleinen Weiler nahe Hermannstadt, waren die Dietrichs mit ihrer Bäckerei angesehene Leute. In Siebenbürgen, im heutigen Rumänien, aber sah Wilhelm Dietrich keine Zukunft für die Familie. Die Tochter sollte außerdem in Deutschland eingeschult werden, erzählt er in siebenbürgisch-sächsischer Mundart und lässt sich eine Portion Mici schmecken.

Die rumänischen Hackfleischröllchen, dem vom Balkan stammenden Cevapcici recht ähnlich, werden mit Senf und einer frischen Semmel gereicht.

Derweil hat sich der Altknecht den Stamm hinabgleiten lassen. Die Tradition verlangt, dass der Baumstamm nicht nur gänzlich von Rinde befreit ist. Um das Gehölz vor dem Befall durch Schädlinge zu bewahren, wird eine ordentliche Schicht Holzlasur aufgebracht. Das macht die Kraxelei nicht eben einfacher.

Nach vollbrachtem Werk ist der Altknecht von Bewunderern umgeben, die den Umfang seiner Oberarme bestaunen. Mehrere Hundert Siebenbürger sind der Einladung der Kreisgruppe nach Riedmoos gefolgt. Die Gäste kommen aus Augsburg, Landshut und Dachau. Vertreter aus Bundes- und Landesverband geben sich die Ehre. Gemeinsam stimmen sie alle das Siebenbürgenlied an.